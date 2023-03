Le défi de la mobilisation dans Saint-Henri–Sainte-Anne

À une dizaine de jours de l’élection partielle, les candidats du Parti libéral du Québec (PLQ) et de Québec solidaire (QS) frappent aux portes des électeurs de Saint-Henri–Sainte-Anne afin de les inciter à aller voter en grand nombre pour leur formation politique pour une seconde fois en six mois. La capacité qu’ils auront à mobiliser leurs sympathisants déterminera l’issue de la course, souligne-t-on dans un camp comme dans l’autre.

Lors des élections générales du 3 octobre dernier, la cheffe libérale avait obtenu 2736 voix de plus que son principal adversaire, Guillaume Cliche-Rivard, qui portait les couleurs de QS.

Le PLQ avait remporté une pluralité des voix dans près des deux tiers des 148 sections de vote de la circonscription du Sud-Ouest de Montréal, contre près du tiers pour QS. Au-delà de ce duel, seule la Coalition avenir Québec (CAQ) a réussi à faire quelques gains, en prenant le dessus dans quatre sections de vote sises dans les quartiers Ville-Émard (trois) et Côte-Saint-Paul (une).





Contestée, Dominique Anglade a cédé son siège de cheffe du PLQ le 7 novembre dernier, puis celui de députée le 1er décembre dernier. Le fief libéral, qu’elle occupait depuis sept ans, tombera-t-il à son tour sous les assauts de QS — comme Verdun et Maurice-Richard — maintenant que le PLQ ne peut plus compter sur une sortie de vote propre aux élections générales et sur la « prime de la cheffe » dont il jouissait il y a encore six mois ?

« Les partis, on se bat tous les uns contre les autres. Mais, ultimement, notre plus grand défi à tous, pour la démocratie, c’est le taux de participation », affirme une stratège dans le local de campagne du candidat libéral, Christopher Baenninger, sur la rue Notre-Dame.

Le même défi se posait lorsque Mme Anglade a été élue députée pour la première fois, en 2015, à la faveur d’une élection partielle, qui était nécessaire après le départ de Marguerite Blais. Seulement 23,9 % des électeurs avaient alors exprimé leur voix, comparativement à 68,3 % lors des élections générales de 2014.

« Je vais t’essayer »

M. Baenninger ne tient rien pour acquis. « Je suis là tous les jours tôt le matin, jusqu’à assez tard le soir », fait-il valoir avant de s’élancer dans les rues du quartier enneigé de Saint-Henri, qu’il appelle le « noyau » de la circonscription.

En ouvrant sa porte décorée d’une couronne avec un lapin, Louise Jacques laisse échapper une délicieuse odeur de gâteau dans le voisinage. « Je commence à être tannée », soupire la dame, qui a reconnu l’homme de 50 ans en raison des nombreuses affiches électorales accrochées ici et là. « On ne sait plus pour qui voter. On se fait promettre des choses et ça n’arrive pas », poursuit-elle.

Après quelques minutes de discussions sur les difficultés de joindre les deux bouts, Mme Jacques confie au candidat qu’elle n’a jamais voté rouge de sa vie. « Mais je vais t’essayer », lance-t-elle, précisant avoir voté orange au dernier scrutin. « C’est de la musique à mes oreilles », lui répond l’aspirant député, avant de refuser poliment les petites pâtisseries tout juste sorties du four. « Je dois rester professionnel. »

Dans ce secteur, le PLQ et QS sont au coude-à-coude. La situation est différente à l’est de la circonscription, notamment dans Griffintown, où des tours d’appartements en copropriété ont poussé comme de la mauvaise herbe au cours de la dernière décennie. Les projets immobiliers ont attiré un électorat plus cosmopolite et anglophone, « très fort à appuyer les libéraux », fait remarquer le politologue Thierry Giasson au bout du fil.

Entre Saint-Henri et Griffintown

Le candidat solidaire, Guillaume Cliche-Rivard, bavarde avec des passants à la station de métro Georges-Vanier, dans la Petite-Bourgogne. « La dernière fois, je suis arrivé deuxième. C’était proche. Mais je veux arriver premier cette fois-ci », dit l’avocat spécialisé en immigration, tout sourire, à une dame au moment où elle franchit les tourniquets.

Près de 9000 électeurs de la circonscription s’étaient rangés derrière QS à l’automne 2022, comparativement à 7413 quatre ans plus tôt (2018). « Le défi sera surtout de retrouver ces sympathisants qui ont voté pour nous et de leur donner une raison d’aller voter », indique une organisatrice solidaire. Le défi est d’autant plus grand que plusieurs ignorent la tenue de l’élection partielle.





M. Cliche-Rivard distribue des dépliants en compagnie du co-porte-parole du parti de gauche, Gabriel Nadeau-Dubois. « Mettez-en un ici », lance un résidant de la circonscription, Lam Phan, en agitant son sac. « Vous connaissez notre excellent candidat ? » lui demande M. Nadeau-Dubois. « Oui, il s’occupe des immigrants », rétorque en souriant M. Phan.

Si ce dernier a voté pour Dominique Anglade aux dernières élections, il considère maintenant que les solidaires sont les mieux placés pour « donner un coup de pied » au gouvernement de François Legault, qui a obtenu une « supermajorité » parlementaire le 3 octobre dernier. « Les libéraux, ils tiennent les immigrants pour acquis », se désole-t-il, avant de poursuivre sa route vers l’escalier roulant.

Pour Québec solidaire, il s’agit d’une occasion de se reprendre pour leur déconvenue causée par les derniers résultats électoraux, soutient le professeur de science politique de l’Université Laval Thierry Giasson. Le parti a fait élire 11 députés en 2022, soit un seul de plus qu’en 2018. « Gagner cette partielle serait une victoire symbolique extraordinairement importante pour eux », explique-t-il.

En revanche, « ce serait une énorme défaite pour [les libéraux] dans un contexte où ça ne va pas bien pour le parti et où l’on se pose beaucoup de questions sur sa capacité à se maintenir, à croître et à se repositionner dans l’échiquier politique au Québec », poursuit-il.

Tenter de convaincre« le plus de gens »

Dans le quartier de Pointe-Saint-Charles, dans le sud-est de la circonscription, le candidat caquiste Victor Pelletier tente d’engager la discussion avec les passants avant qu’ils ne s’engouffrent dans la station de métro Charlevoix.

Bon nombre d’entre eux ralentissent à peine le pas lorsque l’homme de 21 ans leur tend un dépliant, mais le président de la Commission Relève de la CAQ garde le sourire. « On essaie de faire le plus de rencontres possible et de convaincre le plus de gens, dit-il au Devoir. On ne se le cachera pas, ce n’est pas un coin qui a voté pour la CAQ dans le passé. Mais là, on essaie de passer notre message. » Son parti est arrivé au troisième rang au dernier scrutin, avec 17,7 % des voix.

Le quartier Pointe-Saint-Charles est un terreau fertile, non pas pour la CAQ, mais pour QS, puisque les groupes communautaires fourmillent dans le quartier, signale le professeur Giasson.

La CAQ a obtenu la pluralité des voix dans seulement quatre des 148 sections de vote, dont deux dans la partie nord de la rue Monk. Croisé par Le Devoir devant la résidence pour personnes âgées où il réside, Pierre Lauzon se dit bien décidé à ne pas renouveler son appui à la CAQ. « Avec leur majorité, ils pensent qu’ils sont bons et que tout est beau. Il faut les ébranler un peu pour qu’ils fassent le plus qu’ils peuvent », lance-t-il, appuyé sur son déambulateur.

« Je vais voter pour le Parti québécois », annonce-t-il à la vue d’un véhicule du CIUSSS. Le chauffeur lui explique poliment qu’il n’est « pas ici pour [lui] ». Le visage de M. Lauzon se ferme.

Le PQ et le PCQ aussi sur les rangs La candidate péquiste Andréanne Fiola doit faire campagne sans son chef, Paul St-Pierre Plamondon, parti en tournée européenne du 23 février au 4 mars. « Mais juste avant de partir, il est venu sur le terrain, précise-t-elle, lors d’une entrevue téléphonique. Et à son retour, ce sera pareil aussi. » La protection du français est un sujet qui revient constamment sur le terrain, affirme celle qui avait mordu la poussière dans Laval-des-Rapides aux dernières élections générales. « On se fait souvent servir en anglais dans Saint-Henri-Sainte-Anne », se désole-t-elle. Pour sa part, le candidat du Parti conservateur du Québec, Lucien Koty, entend beaucoup parler des problèmes du système de santé. Le consultant en technologie de l’information espère que son parti, arrivé cinquième cet automne, fera meilleure figure cette fois-ci. L’homme originaire du Bénin raconte avoir eu un bon accueil dans certaines rues de la circonscription lors du porte-à-porte, sans se remémorer précisément lesquelles. « Quand on tombe dans un fief solidaire ou libéral, on le ressent tout de suite », indique-t-il.