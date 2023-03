Pas d’ingérence étrangère au Québec, assure le DGEQ

L’ingérence alléguée de la Chine dans des scrutins fédéraux ne semble pas avoir atteint le système électoral québécois. Ni Élections Québec, ni la Sûreté du Québec n’ont relevé de preuve que des pays étrangers ont pu interférer dans une quelconque campagne électorale générale passée.

À Ottawa, le gouvernement fédéral de Justin Trudeau a dû répondre à une série de questions des partis d’opposition cette semaine après la publication d’articles selon lesquels la Chine aurait travaillé à faire réélire le Parti libéral du Canada en septembre 2021. La tenue d’une enquête publique n’est toujours pas exclue.

Or, si on se fie aux propos du Directeur général des élections du Québec, la portée de l’ingérence étrangère s’arrête aux frontières du palier fédéral. « Nous ne croyons pas qu’il y ait eu de campagne structurée de désinformation visant le processus électoral québécois et provenant de l’étranger lors des dernières élections provinciales. Nous ne croyons pas non plus qu’il y ait eu du financement politique illégal provenant de l’étranger », a indiqué la porte-parole d’Élections Québec Julie St-Arnaud Drolet.

L’organisme indépendant soutient par ailleurs n’avoir été la cible d’aucune intrusion informatique.

Des pays étrangers auraient-ils pu oeuvrer à l’élection de certains gouvernements avant l’élection d’octobre 2022 ? « Non », s’est contentée de répondre la Sûreté du Québec dans un échange téléphonique avec Le Devoir.

« À la lumière des informations dont nous disposons à l’heure actuelle, nous ne croyons pas qu’il y ait eu de campagne structurée de désinformation […] provenant de l’étranger lors d’élections provinciales précédentes », a ajouté Élections Québec lorsque relancé à ce sujet.

Ces propos rejoignent ceux du premier ministre François Legault, qui avait affirmé jeudi dans une mêlée de presse ne pas avoir « d’indications selon lesquelles il y aurait eu de l’ingérence ».

Allégations

À Ottawa, le réseau de télévision Global et le quotidien torontois The Globe and Mail ont rapporté dans les derniers mois que la Chine aurait interféré dans les élections canadiennes tant en 2019 qu’en 2021. Leurs reportages, qui s’appuient sur des sources anonymes au sein des agences de sécurité fédérales, laissent entendre que les consulats chinois ont travaillé lors des deux derniers scrutins pour que les communautés sino-canadiennes appuient le Parti libéral, au détriment du Parti conservateur.

Jeudi, le comité parlementaire qui étudie les allégations d’ingérence étrangère dans les élections fédérales a appuyé à majorité une motion non contraignante prévoyant une enquête publique « dotée de tous les pouvoirs nécessaires pour convoquer des témoins du gouvernement et des partis politiques ». Les parlementaires libéraux s’y sont opposés, mais le premier ministre Trudeau ne ferme pas la porte. Il a dit jeudi être « toujours ouvert à en faire plus ».

Le bureau de la commissaire aux élections fédérales se penche sur un total de 158 plaintes portant sur 10 situations en lien avec le scrutin de 2019 et 16 plaintes au sujet de 13 situations en lien avec celui de 2021.

Avec La Presse canadienne