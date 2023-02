Les forums de discussions sont des tables de négociation «à côté», affirme Sonia Lebel

La présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, présente maintenant ses « forums de discussions » dans le secteur public comme de véritables « tables de négociation » avec les syndicats, un « lieu à côté » des autres tables.

Dans une entrevue accordée à l’animateur du 98,5 FM Paul Arcand, lundi, la ministre s’est défendue de vouloir noyer la négociation du secteur public dans un plus grand ensemble avec ses trois forums de discussions, tenus en parallèle de la véritable négociation. Les syndicats refusent de s’y présenter.

Ces trois forums — « équipe-classe », « équipe santé mentale » et « équipe soins » — sont de véritables « tables de négociation », au même titre que les autres tables de négociation auxquelles les syndicats acceptent de participer, a-t-elle soutenu. Elle a même présenté ces forums comme « une table centrale ajoutée ».

Les syndicats du secteur public avaient refusé de participer à ces forums de discussions en 2020 et ils ont encore une fois refusé cette fois-ci. En 2020, ils avaient pourtant réussi à renouveler les conventions collectives pour la période 2020-2023 sans participer à ces forums.

Les syndicats voient dans ces forums une façon de noyer le poisson, de tenir d’interminables discussions, alors que les problèmes sont déjà connus. À leurs yeux, il est plus que temps de négocier dans les conventions collectives des clauses pour régler ces problèmes.

Mais la ministre LeBel insiste : « c’est un lieu de négociation ; il faut qu’on se comprenne. On crée un lieu à côté. On peut appeler ça une table centrale ajoutée », a-t-elle affirmé.

Autour de ces vastes forums, elle voudrait réunir tous les syndicats concernés par un sujet donné, même s’ils ont des demandes différentes en lien avec leur convention collective et des solutions distinctes face aux problèmes soulevés.

« J’aurai pas deux façons de faire, a lancé la ministre LeBel. Va falloir qu’ils s’entendent ensemble. »

Le personnel infirmier, par exemple, est représenté principalement par la FIQ, mais aussi par la CSQ, la CSN et la FTQ.

Dans le domaine de l’éducation, par exemple, la CSQ représente à la fois des enseignants du primaire et du secondaire, des employés de soutien et des professionnels, alors que la FAE représente des enseignants seulement. La vision syndicale et les priorités ne sont donc pas toujours les mêmes.

Reste que ces forums de discussions constituent « une table centrale ajoutée », « un lieu à côté » des tables de négociation, alors que la ministre elle-même déplore le fait qu’il existe déjà 20 tables de négociation uniquement dans le secteur de la santé.

Les conventions collectives qui concernent environ 600 000 employés de l’État arrivent à échéance le 31 mars.

À ce jour, le rythme des négociations est plutôt lent, se plaignent la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ) et le front commun, qui comprend la CSQ, la FTQ, la CSN et l’APTS.

Québec en rend responsables les syndicats qui refusent de changer les façons de faire en participant à ses forums en parallèle. Et les syndicats en rendent responsable le gouvernement du Québec qui cherche à gagner du temps et à noyer le poisson avec ses forums.