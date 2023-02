Un niveau d’épuisement «incomparable» chez les travailleuses sociales

Dilemme éthique, pression, manque de personnel : le niveau d’épuisement des travailleuses sociales du réseau public est aujourd’hui « incomparable », avertit une chercheuse québécoise, tout en montrant du doigt la réforme Barrette.

« Les travailleuses sociales épuisées et en détresse psychologique nous le disent : elles ont un manque de ressources pour faire leur travail », affirme Mélanie Bourque, professeure titulaire au département de travail social de l’Université du Québec en Outaouais (UQO). La pénurie de personnel crée une surcharge de travail, ajoute-t-elle, lors d’une entrevue exclusive accordée au Devoir pour dévoiler les résultats préliminaires d’une étude pas encore publiée.

Avec des collègues, elle a mené au fil de la dernière année une recherche auprès d’une soixantaine de travailleuses sociales à travers le Québec. Elle avait réalisé une première étude en 2016 et 2017, dans la foulée, quelques mois plus tôt, de l’adoption du projet de loi 10 de l’ex-ministre libéral Gaétan Barrette. Cette réforme du système de santé regroupait la majeure partie des hôpitaux, centres jeunesse, centres d’hébergement et autres établissements de santé en 13 CISSS et 9 CIUSSS.

Mme Bourque tenait à prendre à nouveau le pouls des travailleuses sociales. « On a retrouvé un terrain dans un état pire qu’il ne l’était dans la période de bouleversements en 2016 et 2017 », souligne-t-elle. « La détresse est la même partout. »

Plusieurs participantes ont d’ailleurs fondu en larmes durant l’étude, renchérit Mylène Barbe, professionnelle de recherche et étudiante au doctorat en travail social à l’Université de Montréal.

Selon Mélanie Bourque, la réforme Barrette a cristallisé un changement de gestion qui s’était amorcé lors des réformes précédentes du réseau de la santé. « On a fait des superstructures qui sont dirigées par le haut, donc top-down, où le terrain, c’est-à-dire les travailleurs, ne participe pas aux prises de décisions et se voit imposer toutes ces mesures de gestion. »

Les travailleuses sociales sont au bout du rouleau, car elles se retrouvent notamment face à un « dilemme éthique constant », déplore Mme Bourque. « On les force à aller dans des directions dans leurs types d’interventions et pour elle, ça remet en cause complètement leur autonomie professionnelle. »

Mme Barbe donne l’exemple du nombre d’interventions qu’elles peuvent faire dans le cadre d’un suivi. « En un nombre X de rencontres, le problème est censé être réglé, alors que parfois on sait que ça peut prendre plus de temps ou moins de temps. »

Cela entraînerait une perte de sens chez ces travailleuses, observe Mme Bourque. « On te dit quoi faire tout le temps. »

« Sous pression » et en compétition

Lors des entretiens de recherche, Mélanie Bourque et Mylène Barbe ont entendu maintes fois parler de la reddition de comptes « sous pression ». « Avec la nouvelle gestion publique, à la protection de la jeunesse, les intervenantes peuvent passer 50 % de leur temps et plus à faire de la reddition de comptes, alors qu’on manque de gens sur le terrain, relate Mme Bourque. C’est aberrant. »

Les travailleuses sociales veulent pourtant être auprès de la population, poursuit-elle. « Elles sont formées pour ça. »

Plusieurs dénoncent le fait d’être mises en compétition les unes avec les autres par leurs supérieurs, raconte Mme Bourque. « On leur dit : “Comment se fait-il que ta collègue ait fait six entrevues, mais que toi tu n’en aies fait que quatre ?, rapporte-t-elle. C’est une pression incroyable sur les intervenants, parce que ça peut dépendre des cas et de leur complexité. »

« Et tout ça pour rendre des comptes au ministère [de la Santé et des Services sociaux] qui veut savoir quels sont les résultats », déplore-t-elle. Or, la détresse humaine est difficilement quantifiable, selon la chercheuse principale de l’étude.

Manque de soutien professionnel

Le peu de soutien professionnel que reçoivent les nouvelles travailleuses sociales est aussi problématique, affirme Mylène Barbe. Les gestionnaires ont de trop grosses équipes pour leur responsabilité, renchérit Mélanie Bourque.

Plusieurs professionnelles d’expérience choisissent d’ailleurs de prendre leur retraite plus tôt en raison de conditions insoutenables, constate Mme Bourque. « Toute cette expertise qui s’en va fait en sorte que ceux qui arrivent n’ont pas de soutien. C’est une espèce de cercle vicieux dont on ne voit pas la fin. »

Certaines travailleuses sociales décident aussi de changer de poste au sein du réseau lorsqu’elles n’en peuvent plus, ajoute Mélanie Bourque. « Elles savent que pour des gens qui sont en détresse, par exemple, changer de travailleur social régulièrement n’est pas bénéfique. Mais à un moment donné, moi je dirais qu’elles sauvent leur peau. »

En fin de compte, bon nombre de travailleuses sociales s’inquiètent pour la population. Elles estiment qu’elle ne reçoit pas les services requis, rapporte la professeure de l’UQO. « Elles nous le disent : “Il y a une famille qui s’en va de mon bureau et j’ai peur que la marmite saute le soir parce qu’elle aurait besoin de services, mais je ne peux pas leur en offrir. Et je ne peux pas les référer parce qu’il n’y a pas plus de place”. »

Selon Mme Bourque, l’état du système public posait déjà problème avant la pandémie de COVID-19, mais celle-ci a empiré la situation. La crise sanitaire a « épuisé les travailleurs sociaux comme tous les autres travailleurs », souligne-t-elle.

Contacté par Le Devoir, le ministère de la Santé et des Services sociaux a dit ne vouloir faire aucun commentaire avant de pouvoir consulter l’étude à sa publication.