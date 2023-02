QS presse la CAQ de convoquer la commissaire à l’éthique

Québec solidaire (QS) réclame la convocation en commission parlementaire de la commissaire à l’éthique de l’Assemblée nationale, Ariane Mignolet, afin de l’entendre notamment sur le processus à mettre en place pour établir la rémunération des députés.

La whip du deuxième groupe d’opposition et députée solidaire Ruba Ghazal a écrit cette semaine au président de la commission des institutions, André Bachand, pour lui rappeler que Mme Mignolet n’a toujours pas été invitée afin de participer à l’étude de son plus récent bilan quinquennal, qui contient plusieurs propositions pour améliorer les dispositions du Code d’éthique et de déontologie.

La whip de QS a souligné que, dans une entrevue au Devoir publiée lundi, la commissaire à l’éthique constatait cette situation.

« Mme Mignolet a elle-même déclaré publiquement cette semaine vouloir être entendue et que son rapport soit appelé pour étude », a-t-elle écrit.

Mme Ghazal a souligné que l’article 114 du code prévoit précisément qu’elle soit entendue, ce qui n’a toujours pas été fait depuis le dépôt de ce document en 2019.

« Considérant l’importance de cette demande, et le retard accumulé à traiter ce dossier nous vous demandons de donner suite à cette demande dans les plus brefs délais », a écrit la députée dans le document, cosigné par son collègue Sol Zanetti, membre de la commission des institutions.

Éviter les conflits d’intérêts

Entre autres éléments soumis dans le rapport, Ariane Mignolet recommande la mise en place d’une instance indépendante pour établir la rémunération des députés.

La semaine dernière, des élus de l’Assemblée nationale ont mandaté deux anciens députés et un spécialiste en ressources humaines pour faire une proposition concernant la rémunération des élus, une initiative dont QS s’est dissociée.

Dans sa lettre, Ruba Ghazal insiste notamment sur ce thème qui est élaboré par Mme Mignolet dans son rapport.

« Nous nous devons de l’entendre, notamment en ce qui concerne des mesures à mettre en place afin d’éviter les apparences de conflit d’intérêts concernant la rémunération des députés », affirme la députée de QS.

Du côté de l’aile parlementaire de la Coalition avenir Québec (CAQ), André Bachand n’a pas donné suite à une demande d’entrevue.

« On a toujours l’intention d’étudier son rapport en commission », a toutefois déclaré le porte-parole Marc Danis, sans préciser de date.

Du côté du ministre responsable des Institutions démocratiques, Jean-François Roberge, son cabinet a fait valoir l’indépendance du pouvoir législatif en la matière.

« Ce n’est pas au cabinet de décider ça, c’est aux parlementaires », a affirmé le porte-parole Thomas Verville.

Les ailes parlementaires libérale et péquiste ont de leur côté assuré QS de leur appui à sa demande.

Outre la façon d’établir la rémunération des élus, le rapport propose des assouplissements pour gérer les actifs des ministres et l’élargissement des dispositions du code à la période électorale, ce qui n’est pas le cas actuellement.