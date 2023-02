L’Assemblée nationale salue la «résistance héroïque» du peuple ukrainien

Les élus québécois ont observé une minute de silence, jeudi, après avoir condamné l’agression armée de l’Ukraine par la Russie, à la veille du premier anniversaire de la guerre.

Le député de Québec solidaire Vincent Marissal a déposé une motion conjointement avec le premier ministre François Legault, le Parti libéral du Québec et le Parti québécois. Celle-ci, qui a été adoptée, invitait l’Assemblée nationale à réaffirmer « le droit inaliénable du peuple ukrainien à son intégrité territoriale ».

Des membres de la communauté ukrainienne présents dans les tribunes du Salon bleu ont été chaudement applaudis par les élus.

Plus tôt, avant d’entrer en Chambre, M. Legault a affirmé s’être entretenu avec des Ukrainiens accueillis au Québec depuis le début de la guerre. Il a notamment rencontré les parents de la petite Maria Legenkovska, une fillette fauchée par un chauffard à Montréal, en décembre dernier.

Plusieurs membres de cette communauté ont des proches qui sont à la guerre, a-t-il souligné, en arborant une épinglette aux couleurs de l’Ukraine. Les agissements du président russe, Vladimir Poutine, doivent être dénoncés, a-t-il soutenu. « Et il faut que tout le monde entier soit derrière les Ukrainiens jusqu’à ce que ce soit fini. »

Le premier ministre a dit qu’il était possible de fournir « toutes sortes d’aide » aux Ukrainiens, sans fournir plus de détails. « On va continuer d’en accueillir. »

D’autres détails suivront.