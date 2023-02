Les enfants issus d’un viol pourraient bientôt contester leur lien parental

Le ministre Simon Jolin-Barrette ajoute un volet à sa large réforme du droit de la famille. Il a déposé jeudi un projet de loi qui prévoit qu’un enfant issu d’un viol puisse rompre son lien de filiation avec le parent-agresseur.

S’il est adopté tel quel, le texte législatif présenté en matinée par le ministre de la Justice permettra à ces enfants de recevoir une indemnité pour « contribuer à satisfaire [à leurs] besoins ». Il leur offrira par ailleurs de conserver leurs droits testamentaires, malgré l’absence de lien parental aux yeux de l’État.

Le projet de loi 12 récupère par ailleurs de larges pans d’un texte de loi déposé par M. Jolin-Barrette dans le dernier mandat. Dans celui-ci, le ministre s’attaquait au recours aux mères porteuses. Or, l’Assemblée nationale n’avait pas pu l’adopter, par manque de temps.

À l’heure actuelle, tout contrat conclu entre un couple et une mère porteuse est invalide au regard de la loi. L’accord entre la mère et les parents d’intention peut donc sauter à tout moment, sans conséquence. Dans son nouveau projet de loi, l’élu Jolin-Barrette « encadre [ce recours] afin de protéger les intérêts de l’enfant et de protéger les mères porteuses dans le cadre d’une telle grossesse ».

D’autres détails suivront.