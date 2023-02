Pas de faute éthique de la part de Fitzgibbon lors d’un financement, conclut un rapport

La commissaire à l’éthique, Ariane Mignolet, a conclu que le ministre de l’Économie et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, n’a pas commis de manquement relativement à l’octroi d’un financement de 24 millions de dollars à une entreprise dont le gestionnaire de ses actifs est actionnaire.

« Le ministre ne détenant pas d’intérêt personnel en l’espèce, il n’a pu s’être placé dans une situation où son intérêt personnel pouvait influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de sa charge », conclut la commissaire.

Selon le rapport, M. Fitzgibbon n’a pas agi ni exercé d’influence de façon à favoriser, d’une manière abusive, les intérêts de Michel Ringuet ou de l’entreprise à laquelle ce dernier est lié.

M. Ringuet était à l’époque mandaté pour gérer les actifs de M. Fitzgibbon placés dans un mandat sans droit de regard, une disposition qui vise à éviter au ministre toute apparence de conflit d’intérêts.

L’enquête de la commissaire avait été faite à la demande du Parti québécois. Le député péquiste Joël Arseneau avait porté plainte concernant une décision de M. Fitzgibbon d’autoriser un investissement de 24 millions de dollars dans LMPG, la société qui contrôle l’entreprise Lumenpulse.

La demande précisait que « le ministre a autorisé cette transaction alors que l’un des actionnaires et administrateurs de l’entreprise […] entretenait une relation contractuelle avec le ministre, agissant comme mandataire de sa fiducie sans droit de regard ».

En outre, la demande mentionne que le ministre « a lui-même été administrateur de l’entreprise entre 2013 et 2017 ». Dans ce contexte, le député des Îles-de-la-Madeleine demandait de faire enquête « afin de déterminer si les actions et interventions du ministre dans ce dossier ont eu ou pourraient avoir pour effet de favoriser les intérêts [de son mandataire] et si les fonctions passées du ministre au sein de l’entreprise ont pu nuire à sa capacité de prendre cette décision ».