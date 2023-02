Les révélations de violences ne touchaient pas la LHJMQ, assure Courteau

Les vestiaires de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) n’ont pas été le théâtre des initiations violentes dans le hockey récemment révélées au public, assure le commissaire Gilles Courteau. Ces activités d’accueil sont de toute façon « défendues », a-t-il dit en commission parlementaire.

M. Courteau répondait mercredi aux questions des députés de l’Assemblée nationale dans le cadre d’une commission parlementaire sur la violence lors des initiations dans le milieu du hockey junior. La LHJMQ est impliquée dans un tourbillon médiatique depuis la parution au début du mois d’un jugement de la Cour supérieure de l’Ontario faisant état de gestes dégradants dans les vestiaires des trois ligues de hockey junior canadiennes, puis d’un article de Radio-Canada relatant les histoires de quatre joueurs contenues dans le document juridique.

« Nous avons fait des vérifications. Aucune des situations énumérées dans l’article […] n’impliquait une équipe de la LHJMQ. C’est un fait important à noter », a affirmé le commissaire Courteau.

Selon le grand manitou de la LHJMQ, il existe effectivement une « culture qui peut être nocive » dans les vestiaires de la LHJMQ. « Il y a un moment où la porte du vestiaire se ferme. […] C’est cette culture qu’il faut changer », a-t-il dit devant les élus de la Commission de la culture et de l’éducation.

M. Courteau a rappelé que les initiations sont interdites dans les 18 équipes du circuit. « Quand on est mis au courant de quelque chose, on intervient », a-t-il assuré.

Dans un esprit de « réflexion », la LHJMQ mènera tout de même des consultations au cours des prochains mois afin de déposer un « Code du vestiaire » à temps pour la saison 2023-2024. Un plan d’action et un programme de prévention seront également mis sur pied. « Dorénavant, la LHJMQ veut installer une fenêtre » vers les vestiaires, a affirmé M. Courteau.

Hockey Québec, le Réseau du sport étudiant et l’Université McGill témoigneront cet après-midi en commission. Le député Vincent Marissal a par ailleurs demandé une prolongation de la commission « afin de nous assurer que, collectivement, nous ne touchions pas seulement à la pointe du glacier dans le dossier des violences lors d’initiations dans le milieu du hockey junior et la possible situation dans d’autres sports ».

D’autres détails suivront.