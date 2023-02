Legault reporte de quatre ans son objectif de 2600 classes de maternelles 4 ans

Le premier ministre François Legault a soutenu ne pas être « dogmatique », mercredi, en expliquant le report à 2029-2030 de son objectif de livrer 2600 classes de maternelle 4 ans. « On est pragmatique », a-t-il soutenu, en pointant la pénurie d’enseignants et d’espace dans les écoles.

« Je souhaite que le plus vite possible, tous les parents aient accès à une maternelle 4 ans, a affirmé M. Legault en mêlée de presse. Maintenant, comme me dit souvent mon épouse : à l’impossible, nul n’est tenu, donc on va essayer de le faire le plus rapidement possible. »

François Legault répondait à une question à savoir si son siège était toujours en jeu sur cette question, comme il l’avait dit lors de la campagne électorale de 2018.

Mardi, le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, a annoncé lors d’une entrevue à TVA Nouvelles qu’il repoussait de 2025-2026 à 2029-2030 la livraison des 2600 classes de maternelle 4 ans.

Le manque d’enseignants et d’espace dans les écoles est en cause, a souligné M. Legault. « Je ne suis pas dogmatique, on est pragmatique », a-t-il dit, en soulignant la nécessité de tenir compte de la réalité du personnel enseignant.

M. Drainville a pour sa part dit ne pas avoir pris cette décision de gaieté de coeur. « J’y crois, aux maternelles 4 ans », a-t-il insisté, mercredi en mêlée de presse.

« Aujourd’hui, il y a presque 1600 classes de maternelle 4 ans », a souligné le ministre de l’Éducation. Et ce dernier assure que le gouvernement continuera d’en créer. « Cette année, on va créer une centaine selon les projections qui nous ont été remises. »

Le premier ministre a pour sa part réitéré que sa priorité était l’éducation. « Quand un enfant a des difficultés d’apprentissage, une maternelle 4 ans qui est dans une école primaire où il y a des orthophonistes et des orthopédagogues, je trouve que c’est bon pour ces enfants-là. »

Un « manque de vision »

Au Salon bleu, le chef intérimaire du Parti libéral du Québec, Marc Tanguay, a accusé François Legault de « manquer de vision ». « Il fait souvent des promesses qui n’ont pas suffisamment de réflexion », a-t-il asséné.

Le co-porte-parole de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois a qualifié l’engagement caquiste « de mal ficelé et mal organisé » « La décision de Bernard Drainville, c’est un désaveu total de l’obsession de monsieur Legault envers les maternelles quatre ans », a-t-il affirmé, plus tôt en point de presse.

De son côté, le député péquiste Pascal Bérubé a soutenu que ce projet n’a « jamais été une bonne idée ». « On n’a jamais été des promoteurs de la maternelle quatre ans, a-t-il poursuivi. Nous, c’est les centres de la petite enfance (CPE), c’est connu. »