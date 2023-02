Hélène David souhaite une loi pour éliminer les initiations «sadiques»

L’ex-ministre libérale Hélène David dresse un parallèle entre les initiations violentes qui secouent le monde du hockey junior et celles qui ont bouleversé son mandat à la tête du ministère de l’Enseignement supérieur. Elle perçoit une occasion propice à la réouverture de la loi et au renforcement de l’obligation redditionnelle des ligues sportives.

En entrevue avec Le Devoir, l’ex-élue de Marguerite-Bourgeoys dit être « découragée » et « indignée » depuis la publication début février d’un jugement de la Cour supérieure de l’Ontario qui fait état de cérémonies d’initiation ponctuées d’actes sexuels dégradants, d’intimidation et de torture dans le milieu du hockey junior canadien.

« [Ce sont] des activités où on devient sadique. Je pense que le mot n’est pas trop fort. C’est épouvantable, et c’est ça qu’il faut briser comme cycle », souligne-t-elle à l’autre bout du fil.

Le plus simple, ce serait d’avoir un organisme chargé de l’application d’une série de mesures-cadres, qui aurait un service des plaintes et qui aurait aussi comme mandat de faire enquête

Lorsqu’elle avait accédé au poste de ministre de l’Enseignement supérieur, en 2016, Hélène David avait dû gérer une série de dérapages à caractère sexuel survenus lors d’activités d’accueil dans des universités. Appelée à commenter un cas en particulier associé à l’Université de Montréal, elle avait alors affirmé : « On vient de repartir à zéro. »

« On n’est pas passé à un autre appel. Ce qu’on entend dans les associations sportives, c’est du même ordre et même encore pire que pire, lance-t-elle aujourd’hui. Je pense qu’il y a un wake-up call, un réveil culturel et sportif. »

En 2017, Mme David avait déposé le projet de loi « visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements d’enseignement supérieur ». Le texte législatif, qui est depuis devenu loi, exige des cégeps et des universités qu’ils présentent une politique contenant des « règles qui encadrent les activités sociales ou d’accueil ».

« Réfléchir très fort et très vite »

L’ancienne ministre libérale exhorte le gouvernement de François Legault à « réfléchir très fort et très vite à ce qu’il peut faire et à jusqu’où il peut aller » afin de responsabiliser les ligues privées comme la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

La ministre responsable du Sport, Isabelle Charest, entend revoir la Loi sur la sécurité dans les sports ce printemps. Elle veut entre autres donner plus d’outils à l’Officier des plaintes, qu’elle a mis en place en 2021. Cet organisme indépendant a reçu près de 500 plaintes depuis sa création.

D’après l’experte en droit et en études féministes Rachel Chagnon, c’est d’abord là qu’il faut agir. « Dans ce type de circonstances là, le plus simple, ce serait d’avoir un organisme chargé de l’application d’une série de mesures-cadres, qui aurait un service des plaintes et qui aurait aussi comme mandat de faire enquête », avance cette professeure au Département des sciences juridiques de l’Université du Québec à Montréal.

« Un peu comme la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse peut le faire », ajoute-t-elle.

Malgré la mise en lumière de cas de violences dans le hockey, les Centres d’aide aux victimes d’actes criminels n’ont pas relevé de hausse des signalements au Québec dans les derniers jours. « Mais il est très probable qu’il y ait plusieurs personnes qui vivent silencieusement avec les sévices dont elles ont été victimes et qui ont eu le réflexe de refouler leurs émotions », indique la coordonnatrice aux communications Marie-Christine Villeneuve.

Dans le contexte, l’organisme lance un appel aux victimes. « Il y a de l’aide professionnelle qui existe, et ça peut tout changer. »