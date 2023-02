Legault poursuit son offensive au sujet des demandeurs d’asile du chemin Roxham

François Legault s’en prend aux « bonnes intentions » de son homologue fédéral qui sont devenues un « réel problème pour le Québec et le Canada » dans une nouvelle salve publiée mardi sur le site du Globe and Mail.

Il s’agit du deuxième volet de la stratégie du premier ministre du Québec visant à accentuer la pression sur le gouvernement fédéral afin qu’il agisse dans le dossier de l’immigration irrégulière au chemin Roxham.

L’an dernier, un nombre record de 39 171 demandeurs d’asile ont été interceptés au chemin Roxham, un point d’entrée non officiel situé à Saint-Bernard-de-Lacolle, en Montérégie.

M. Legault répète depuis des mois que la capacité d’accueil du Québec a été dépassée, que la pression sur les services publics est intenable, sans que ses interventions n’aient eu beaucoup d’impact jusqu’à présent.

Dimanche, il a transmis une lettre officielle au premier ministre du Canada, Justin Trudeau, réclamant que la totalité des demandeurs d’asile qui arrivent au Canada par le chemin Roxham soit redirigée ailleurs au pays.

Cette demande est réitérée et expliquée dans la lettre ouverte qu’il a fait parvenir au Globe and Mail mardi et qui s’intitule : « Il est temps de fermer le chemin Roxham et de faire respecter la frontière canadienne ».

«Le nombre de demandeurs d’asile a explosé »

«Depuis que M. Trudeau a invité tous ceux qui fuyaient la persécution, la terreur et la guerre à venir au Canada en 2017, le nombre de demandeurs d’asile a explosé », déplore M. Legault.

«C’était généreux de la part de M. Trudeau, et nous avons raison d’être fiers de notre bilan en matière d’accueil des réfugiés, […] mais ses bonnes intentions sont devenues un réel problème pour le Québec et le Canada. »

M. Legault affirme que le Québec a pris en charge une part complètement disproportionnée des demandeurs d’asile au Canada. « Pour vous donner une idée, […] c’est comme si le Canada avait dû en accueillir 250 000 l’an dernier », illustre le chef du gouvernement québécois.

Il estime que la situation soulève plusieurs considérations d’ordre humanitaire. Selon lui, il devient de plus en plus difficile d’accueillir les demandeurs d’asile dignement.

Ces gens peinent à se trouver des logements adéquats et sont plus nombreux à se retrouver en situation d’itinérance. Les services de santé et d’éducation font également face à des « pressions accrues sans précédent ».

«Ce n’est pas seulement qu’une question d’argent, ajoute François Legault. La main-d’oeuvre disponible pour recevoir et prendre soin des demandeurs d’asile est en nombre limité. »

«Nous avons donc demandé au gouvernement fédéral de rediriger les demandeurs d’asile vers d’autres provinces capables de les accueillir avec dignité, […] le temps que le Québec reprenne son souffle. »

Responsabilité fédérale

Dans sa lettre ouverte, M. Legault rappelle également au gouvernement fédéral ses responsabilités, surtout en matière d’octroi de permis de travail et de traitement des demandes.

«La vague migratoire est mondiale et le gouvernement fédéral devra s’ajuster tôt ou tard, écrit-il. D’ici là, M. Trudeau devrait envoyer un message clair aux immigrants irréguliers de ne plus emprunter le chemin Roxham. »

M. Legault exige par ailleurs qu’Ottawa renégocie avec l’administration du président américain Joe Biden l’entente sur les tiers pays sûrs.

Cette entente fait en sorte qu’un réfugié potentiel se présentant à un poste frontalier officiel canadien et ayant d’abord foulé le sol américain est refoulé puisqu’il doit poursuivre sa demande d’asile dans le premier « lieu sûr » où il est arrivé.

Ainsi, des personnes souhaitant tout de même demander l’asile au Canada traversent la frontière canado-américaine par des passages de fortune, comme le chemin Roxham. Une fois qu’ils sont au Canada, leur demande d’asile peut être traitée.