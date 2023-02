La commissaire à l’éthique est prête à parler de la rémunération des élus

La commissaire à l’éthique Ariane Mignolet souhaite être entendue en commission parlementaire pour discuter notamment des mesures à mettre en place afin d’éviter les apparences de conflit d’intérêts concernant la rémunération des députés.

Mme Mignolet a déposé il y a trois ans un bilan sur l’application du code d’éthique de l’Assemblée nationale dans lequel elle recommande, entre autres éléments, l’instauration d’un mécanisme indépendant pour établir les conditions de travail des élus.

Contrairement à ce qui est prévu, la commissaire n’a toujours pas encore été invitée en commission parlementaire après le dépôt du document, dont la vingtaine de recommandations, notamment sur la rémunération, pourraient modifier plusieurs aspects du code d’éthique.

Dans une entrevue au Devoir, Mme Mignolet reconnaît que la pandémie a perturbé les travaux parlementaires, mais elle espère tout de même qu’elle pourra rencontrer les députés pour discuter de son rapport. « Je souhaite qu’il soit appelé pour étude », a-t-elle déclaré vendredi dernier.

La veille, les élus de l’Assemblée nationale avaient mandaté deux ex-députés et un spécialiste des ressources humaines pour faire une proposition concernant la rémunération des élus.

Mme Mignolet est demeurée très prudente en commentant cette nouvelle initiative, qui vise à éviter aux élus de se placer dans une situation d’apparences de conflit d’intérêts en déterminant eux-mêmes leurs conditions de travail.

« Je vois que ce n’est pas unanime au sein des parlementaires », a-t-elle justifié.

Québec solidaire (QS) s’est dissocié de cette décision appuyée par les autres partis. La députée de QS Ruba Ghazal considère comme inapproprié le fait que les deux anciens députés mandatés reçoivent encore une allocation de transition de l’Assemblée nationale après avoir renoncé à se présenter aux dernières élections. Mme Ghazal souhaite aussi que l’ensemble de la rémunération des députés soit pris en compte.

Pas négatif

Mme Mignolet n’a pas voulu se prononcer sur les risques d’apparence de conflit d’intérêts qui pourraient découler du fait que les deux ex-élus, le péquiste Martin Ouellet et la libérale Lise Thériault, ont toujours un lien financier avec l’institution parlementaire.

« Déjà, d’anciens parlementaires, ça connaît le travail parlementaire, a-t-elle dit. Ce n’est pas quelque chose qui est négatif en soi. »

Dans son rapport, Mme Mignolet écrit qu’un mécanisme indépendant permettrait de respecter pleinement les règles déontologiques inscrites au code d’éthique.

[Les députés en campagne électorale] gèrent des budgets et ils sont à moitié dans la campagne, à moitié dans leur rôle, et la frontière est un peu floue

Son constat repose sur une analyse que son prédécesseur, Jacques Saint-Laurent, avait faite à ce sujet. Il plaidait pour la mise en place d’un comité indépendant permanent doté de pouvoirs décisionnels en matière de conditions de travail des députés.

« On ne peut pas écarter la possibilité qu’une personne raisonnablement bien informée s’interroge sur l’existence d’une situation de conflit d’intérêts, lorsque les députés décident de leurs propres conditions de travail et de leur rémunération, quelles qu’elles soient », écrivait-il dans un extrait cité par sa successeure dans son plus récent bilan.

Mme Mignolet n’a pas voulu préciser l’importance qu’elle accorde à l’étendue des pouvoirs décisionnels dont le comité devrait disposer ni sur son caractère permanent.

« Les discussions là-dessus, je préfère les avoir avec les parlementaires eux-mêmes dans le cadre de l’étude du rapport de mise en oeuvre », a-t-elle dit.

Ministres et entreprises

Après le dépôt de son rapport, Mme Mignolet avait déjà eu l’occasion de commenter une de ses recommandations visant à lui accorder plus de latitude pour juger des risques de conflits dans le cas où des ministres détiennent des intérêts dans des entreprises à capital fermé qui ont des liens contractuels avec l’État.

« Évidemment, ça n’ouvre pas la porte à ce que tous les ministres puissent détenir des intérêts, ça va dépendre des responsabilités du ministre, a-t-elle répété en entrevue au Devoir. Il y a plein d’éléments qui peuvent être pris en compte, ce que je demande, c’est la souplesse pour évaluer la situation. »

Cette question s’est fait sentir de façon plus aiguë en raison des nombreux démêlés du ministre Pierre Fitzgibbon, qui a été blâmé en raison d’actifs dont il a tardé à se départir.

Parmi ses autres recommandations, Mme Mignolet souhaite également obtenir le pouvoir de faire respecter le code d’éthique durant les campagnes électorales.

Actuellement, les députés tombent dans une zone grise qui n’est pas prévue par le code dès la dissolution de l’Assemblée nationale par le lieutenant-gouverneur, le jour du déclenchement de la campagne.

« Ils gèrent des budgets et ils sont à moitié dans la campagne, à moitié dans leur rôle, et la frontière est un peu floue », affirme la commissaire.

Cette situation augmente le risque d’utilisation des ressources du Parlement à des fins partisanes, ce qui est interdit par le code d’éthique.

Même si ses pouvoirs sont inexistants pendant la campagne, Mme Mignolet ne s’empêche pas d’intervenir informellement lorsque la situation le demande.

« Je prends le téléphone et, si je vois une situation, j’explique la chose », dit-elle.

Ce genre d’intervention n’a cependant pas été nécessaire lors de la dernière campagne électorale, assure-t-elle, sans pouvoir se rappeler exactement ce qui s’est passé pour celle de 2018. « Je n’ai pas eu de situations majeures, affirme la commissaire. Il y a toujours des petites affaires, mais pas dignes de mention. »