McGill refuse de participer à la commission sur les violences dans le hockey junior

L’Université McGill, qui devait à l’origine participer à la commission parlementaire québécoise sur les violences dans le hockey junior, a finalement décliné l’invitation. L’institution montréalaise estime n’avoir rien à ajouter au dossier.

Les députés de l’Assemblée nationale ont convenu de se réunir mercredi pour une commission parlementaire spéciale portant sur « les révélations de violence lors des initiations dans le milieu du hockey junior et la possible situation dans d’autres sports ». Parmi les organismes invités à donner leur version des faits se trouvent la Ligue de hockey junior majeur du Québec et la Ligue canadienne de hockey.

L’Université McGill devait à l’origine participer à l’exercice. Son nom avait d’ailleurs été inscrit à l’agenda de la Commission de la culture et de l’éducation vendredi. Or, lundi, il n’y était plus.

«Estimant que son témoignage n’aurait pas de valeur ajoutée dans le cadre de ce mandat, McGill a respectueusement décliné l’invitation de la Commission et en a informé son secrétariat le vendredi 17 février en fin de journée », a indiqué au Devoir l’agente des relations avec les médias de McGill, Frédérique Mazerolle.

En 2005, l’Université avait fait les manchettes après qu’un joueur recru de son équipe de football eut raconté avoir été pénétré contre son gré avec un balai par des coéquipiers. Après une enquête interne, l’équipe avait mis fin à sa saison.

«Comme ils ont vécu ce genre d’événement à quelques reprises, je trouvais pertinent de discuter avec eux du processus et des améliorations qu’ils ont mis en place dans ce genre de situation », a indiqué le député libéral Enrico Ciccone lundi.

«Mon intention était d’apprendre de leur expérience et de leurs meilleures pratiques, et non de les pointer du doigt. C’est dommage de constater qu’ils ne participeront pas à la commission parlementaire. »