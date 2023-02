Des fonctionnaires en région, mais à la maison

Le gouvernement du Québec est en bonne voie de réaliser son plan de transférer 5000 postes du secteur public vers les régions d’ici 2028. Et ce, en bonne partie grâce à la multiplication des offres d’emploi en télétravail.

Un poste d’agent de service à la clientèle a été affiché récemment au ministère de la Cybersécurité et du Numérique. Des résidents de « toutes les régions » peuvent soumettre leur candidature. L’emploi est à pourvoir sur le chemin Sainte-Foy, à Québec. Mais il est souligné en gras que l’employé « pourrait être autorisé à travailler à temps complet en télétravail ».

Les annonces pour « toutes les régions » pullulent sur le portail de recrutement de l’État. Conseillers, analystes, agents, etc. La plupart des postes affichés sont destinés à des professionnels.

Lorsque la Coalition avenir Québec avait annoncé son intention de transférer 5000 postes en région, en 2018, des milieux d’affaires de la ville de Québec, notamment, avaient craint un exode de travailleurs d’un endroit vers l’autre.

Or, cinq ans plus tard, on ne rapporte aucun cas de travailleur forcé de quitter Québec ou Montréal pour les régions, selon le Syndicat de la fonction publique du Québec (SFPQ) et le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ).

2773 Il s’agit du nombre de postes qui ont été régionalisés à ce jour, selon le dernier bilan, datant de décembre 2022.

« Personne, à notre connaissance, n’a été obligé de déménager, soutient la vice-présidente du SPGQ, Josée Néron. Soit ce sont des gens qui sont déjà en région et sont rattachés à un bureau de Québec, soit ce sont des gens de Québec ou de Montréal qui retournent dans leur région natale, se rapprochent de leur famille. »

« Le télétravail a permis la délocalisation de tous ces emplois, constate de son côté Christian Daigle, président du SFPQ. Avant, on ne pouvait pas faire ça, on n’avait pas la technologie pour le faire. La pandémie a aidé. » Sans la pandémie et le virage vers le télétravail, le gouvernement Legault aurait été forcé de déplacer « des bureaux entiers », fait-il valoir.

M. Daigle concède que la stratégie ne semble pas trop déranger ses membres, mais elle ne les emballe pas non plus, dit-il. « C’est peut-être bon pour l’économie régionale, mais pour l’appartenance des personnes à une équipe, on repassera ! »

Selon le dernier bilan, datant de décembre 2022, 2773 postes ont été régionalisés à ce jour. À raison de 500 ajouts par année, le Conseil du trésor a bon espoir d’atteindre sa cible de 5000 postes régionalisés d’ici 2028. Questionné sur les effets du télétravail, son service des communications a noté que « la possibilité d’offrir des postes en mode hybride a effectivement eu un impact positif sur le projet ». La cible d’emplois régionalisés pour 2022 a d’ailleurs été dépassée, a-t-on aussi mentionné.

Télétravail à temps plein permis

Contrairement aux fonctionnaires travaillant à Montréal ou à Québec, le personnel des régions n’a pas l’obligation de travailler au bureau au moins deux jours par semaine. Un facteur attractif, selon Mme Néron. « Il y a des personnes qui n’auraient pas pu travailler pour la fonction publique [sans le télétravail]. Elles n’auraient pas été intéressées. »

De nombreuses offres d’emploi précisent que les travailleurs doivent passer au moins deux jours au bureau gouvernemental partagé (BGP) de leur région. Or, puisque ces BGP n’existent pas encore, le télétravail à temps plein est de mise.

Le premier de ces bureaux, destiné à New Richmond, doit ouvrir ses portes à l’été 2023. Aucun échéancier n’a été rendu public relativement au déploiement des 15 autres.

Le secteur public compte environ 112 400 employés regroupés dans 40 ministères et organismes et 15 organismes partiellement liés à l’État comme Hydro-Québec et Loto-Québec. Tous les ajouts d’effectifs doivent se faire au moins à 50 % en région pour être autorisés, prévoit le plan déposé par Sonia LeBel en 2022. Quant aux travailleurs du parapublic (éducation et santé, notamment), ils ne sont pas pris en compte dans le plan.

Hydro-Québec et Revenu Québec mis à contribution

En plus du télétravail, il appert que la réussite du plan repose beaucoup sur la contribution des sociétés d’État. Selon le dernier rapport, les deux organismes ayant régionalisé le plus de postes sont Hydro-Québec et Revenu Québec.

À Hydro-Québec, 306 postes en tout ont été régionalisés, principalement au Saguenay–Lac-Saint-Jean (118) et en Mauricie (104), selon les données colligées en décembre 2022 par le Conseil du trésor.

Du côté de l’Agence du revenu du Québec, ce sont 419 emplois qui se sont ajoutés en région, dont le plus grand nombre se trouve en Outaouais (90) et dans la région de la Capitale-Nationale (63).

On fait référence dans ce dernier cas à des emplois aux extrémités de la grande région de Québec, comme Charlevoix et Portneuf, puisque les postes doivent être à un minimum de 75 kilomètres du centre-ville de Québec ou Montréal pour être considérés comme régionaux.

Les autres ministères ayant le plus contribué au plan sont le ministère des Transports (194) et Emploi et Solidarité sociale (159). Quant aux régions ayant le plus bénéficié des transferts au total, il s’agit du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de la Mauricie et de l’Estrie, jusqu’à présent.

À l’inverse, aucun poste n’a été créé en région au ministère des Relations internationales, et on n’en recense que 5 au Conseil du trésor. La Côte-Nord n’a reçu que 11 postes de plus, alors qu’on recense 5 postes de moins par rapport à 2018 dans le Nord-du-Québec.