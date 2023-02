Fitzgibbon s’active pour trouver un nouveau patron d’Hydro-Québec

Le ministre de l’Économie et de l’Énergie Pierre Fitzgibbon a sollicité largement les avis de son entourage pour trouver une candidature à la succession de la présidente-directrice générale d’Hydro-Québec, Sophie Brochu.

M. Fitzgibbon a précisé mercredi qu’il n’avait « pas nécessairement » fait de suggestion au conseil d’administration de la société d’État, qui est légalement responsable de faire une recommandation à ce sujet au gouvernement.

Le ministre a toutefois pris une part active de son côté, tout comme le premier ministre François Legault, dans la recherche de candidats.

« On a parlé à différentes personnes, moi, le premier ministre, a-t-il. Le conseil des ministres, c’est beaucoup de ministres, tout le monde a des idées là-dedans. »

M. Fitzgibbon a affirmé que le gouvernement souhaite nommer une personne « qui connaît le développement énergétique ».

« Il y a beaucoup de gens intéressés, qui connaissent ça, et qui trouvent le défi intéressant », a-t-il dit.

Sans préciser s’il privilégiera une candidature du Québec, M. Fitzgibbon a toutefois insisté sur l’importance qu’elle ait « une sensibilité québécoise ».

Rôle du c.a.

La Loi sur Hydro-Québec établit que le gouvernement nomme, « sur la recommandation du conseil d’administration », le président-directeur général de la société d’État.

M. Fitzgibbon a soutenu mercredi que les administrateurs d’Hydro-Québec n’ont pas à soumettre au gouvernement une liste contenant plus d’un finaliste.

« Non, ce n’est pas dans la loi, ce n’est pas une pratique », a-t-il dit.

Sophie Brochu a annoncé le mois dernier qu’elle quittera ses fonctions le 11 avril. Dans le communiqué annonçant son départ, la société d’État affirmait être déjà en position d’exercer ses fonctions.

« En matière de planification de la relève, le conseil d’administration d’Hydro-Québec a joué son rôle et est ainsi en mesure de recommander des candidats et candidates au gouvernement du Québec », indiquait le communiqué.

Mercredi, M. Fitzgibbon a affirmé que le rôle du conseil d’administration est de s’assurer d’avoir « les ressources qui vont être capables d’exécuter la vision stratégique du gouvernement ».

« Le gouvernement, c’est l’actionnaire, a rappelé le ministre. Donc, le gouvernement va décider ultimement. »

Du côté d’Hydro-Québec, le service des communications s’est refusé à tout commentaire sur le processus en cours.

« Puisque le processus relève du gouvernement du Québec, je vous dirige vers eux », a répondu le porte-parole Maxime Huard-Lefebvre.

L’automne dernier, Mme Brochu avait mis le gouvernement en garde contre la tentation de vouloir transformer la société d’État en « magasin à un dollar » de l’électricité en offrant des tarifs avantageux aux entreprises.

En s’expliquant sur les raisons de son départ, en janvier, Mme Brochu a insisté sur ce point : il faut que le gouvernement du Québec utilise ses programmes de subventions et non Hydro-Québec pour aider les entreprises et faire du développement économique.

Durant la dernière campagne électorale, M. Legault a affirmé qu’il voulait relancer la construction de barrages hydroélectriques pour répondre à une demande accrue.