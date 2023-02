La ministre Fréchette se réjouit des demandeurs d’asile redirigés en Ontario

La ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Christine Fréchette, s’est réjouie mardi du fait que presque la totalité des demandeurs d’asile ayant traversé par le chemin Roxham la fin de semaine dernière ont été envoyés en Ontario.

Parmi les personnes qui ont emprunté cette voie de passage irrégulière samedi et dimanche, seules 8 des 380 sont restées au Québec, a affirmé Mme Fréchette, en mêlée de presse. « On est très content de ça et on espère que ça va se maintenir dans le temps », a-t-elle dit.

Récemment, « 500 chambres additionnelles » ont été réservées par Ottawa en Ontario afin d’accueillir des demandeurs d’asile, a-t-elle affirmé.

La ministre Fréchette soutient que « la capacité d’accueil du Québec a été dépassée ». « On demande à ce que la proportion des demandeurs d’asile qui reste au Québec équivaille au poids politique du Québec à l’intérieur du Canada, a-t-elle ajouté. Donc on parle de 22 à 23 %. Là, on serait dans des eaux acceptables. »

Christine Fréchette admet toutefois que l’enjeu sera « réellement réglé » par une renégociation de l’Entente entre le Canada et les États-Unis sur les tiers pays sûrs. Le chemin Roxham, situé au sud de Montréal, n’est pas soumis à l’accord car il s’agit d’une voie de passage irrégulière. 39 171 demandeurs d’asile y ont été interceptés l’an dernier.

En juillet dernier, Jean Boulet, qui était alors le ministre québécois de l’Immigration, avait salué la décision du gouvernement fédéral de rediriger en Ontario une centaine de demandeurs d’asile entrés de façon irrégulière au Québec.

Le bureau du ministre fédéral de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser, dit s’adapter depuis cet été en fonction de la capacité du Québec et de ses besoins. « On reconnait qu’au Québec c’est un gros fardeau », a dit au Devoir Émilie Simard, porte-parole du ministre.

Legault a rencontré l’ambassadeur américain

Plus tôt mardi, le premier ministre québécois, François Legault, a dit qu’il continuera à faire pression sur son homologue canadien, Justin Trudeau, afin qu’il « accélère » les négociations avec les États-Unis concernant l’accord sur les tiers pays sûrs.

Il a d’ailleurs profité de sa rencontre le jour même avec l’ambassadeur américain au Canada, David Louis Cohen, pour déplorer le fait que le chemin Roxham ne soit pas inclus dans l’Entente.

Selon l’accord, une personne doit demander l’asile où elle est d’abord arrivée, donc soit au Canada ou aux États-Unis.

Sur Twitter, M. Cohen s’est réjoui d’avoir pu discuter des « objectifs des États-Unis et du Canada en matière d’énergie propre, de commerce et de nos frontières communes, y compris le plaidoyer du premier ministre pour la modification de l’Entente sur les tiers pays sûrs ».

Avec Alexandre Robillard, Boris Proulx et La Presse canadienne