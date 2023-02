Les partis d’opposition veulent entendre la LHJMQ en commission parlementaire

« Bouleversés » par les « actes de barbarie » rapportés dans un jugement quant aux initiations dans le hockey junior, les partis d’opposition à l’Assemblée nationale demandent d’entendre la Ligue de hockey de junior majeur du Québec (LHJMQ) en commission parlementaire.

Les députés de Québec solidaire Vincent Marissal et Ruba Ghazal ont envoyé mardi à la Commission de la culture et de l’éducation une requête de mandat d’initiative « afin de faire la lumière sur l’état de situation dans la ligue ainsi que les mesures en place pour protéger les jeunes, freiner l’intimidation et les abus et assurer aux jeunes de pouvoir pratiquer leur sport dans un contexte sécuritaire et bienveillant ».



Si cette requête, qui a l'appui du Parti libéral du Québec et du Parti québécois, est acceptée, tant la LHJMQ que Hockey Québec seront convoqués.

Dans un jugement rendu récemment en Ontario, une vingtaine d’anciens joueurs des trois ligues junior majeur canadiennes font état d’abus physiques, de violences sexuelles et d’intimidation menés sur une période de presque 50 ans dans le cadre d’initiations dans des vestiaires. Les plaignants, dont l’ex-joueur de la LHJMQ Stephen Quirk, regrettent la « culture de silence » qui régnerait au sein des directions d’équipe et des ligues.

« J’ai été scandalisé de lire encore une fois ce genre de geste, ce genre d’ignominie qu’on fait subir à des jeunes au nom d’initiation et d’esprit de corps, alors que nous sommes ici carrément dans le Code criminel, et on parle d’agression », a tonné l’élu solidaire Vincent Marissal lors d’un point de presse mardi.

À ses yeux, il faut à tout prix inviter la LHJMQ à s’expliquer sur ces « rites initiatiques qui ressemblent plus à des actes de barbarie ». « Je crois que ce n’est pas la première fois qu’il y a des pépins avec cette ligue », a-t-il observé.

Le chef intérimaire du Parti libéral, Marc Tanguay, demande un « changement de culture ». « C’est excessivement préoccupant, troublant. Je pense que Québec doit trouver une façon d’encadrer [ça] », a-t-il dit. Couper le financement aux instances dirigeantes du hockey québécois, par exemple ? C’est un « levier », a ajouté l’élu de LaFontaine.

Lundi, la ministre fédérale des Sports, Pascale St-Onge, avait demandé la fin des initiations dans le monde du sport. « Des initiations comme ça, c’est de l’abus, ce sont des mauvais traitements. »

Mardi, le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a voulu nuancer. « On l’a vu, par exemple pour les universités, les initiations posaient problème. Est-ce qu’il faut pour autant interdire dans les universités les initiations ? », s’est-il interrogé à voix haute.

D’autres détails suivront.