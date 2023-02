Les conservateurs misent sur Lucien Koty dans Saint-Henri–Sainte-Anne

Le Parti conservateur du Québec a choisi Lucien Koty, l’ancien candidat dans Verdun, pour défendre leurs couleurs lors de l’élection partielle dans Saint-Henri–Sainte-Anne.

Lucien Koty est originaire de Dasso, au Bénin, et est arrivé au Québec en 1992 après un premier diplôme universitaire obtenu en Europe de l’Est. « Mon engagement politique a été initié par les mesures sanitaires », a-t-il lancé au début de son discours, dimanche, à Montréal. « Nous avons vécu énormément de divisions depuis 2 ou 3 ans. Il est temps d’arriver à une certaine réconciliation. Au Parti conservateur du Québec, nous proposons une alternative sérieuse. »

Il tentera de prendre la place de l’ancienne cheffe libérale Dominique Anglade. La circonscription est vacante en raison de son départ depuis le 1er décembre dernier.

Lucien Koty était candidat dans Verdun aux dernières élections. Il a terminé 5e avec 5,35 % des suffrages exprimés.

« On vient d’enlever les pancartes des dernières élections, mais là, il faut en remettre », a lancé le chef Éric Duhaime aux militants venus découvrir leur candidat.

Parmi les points sur lesquels il compte insister, Lucien Koty plaide pour une réduction de taxes et une place plus importante du privé en santé. « On veut collaborer avec le privé, aller chercher cette expertise à côté pour nous permettre à notre système de santé de fonctionner », a-t-il détaillé.

Bien qu’il ne demeure pas dans Saint-Henri–Sainte-Anne, il affirme habiter « une circonscription voisine ».

L’élection partielle aura lieu le 13 mars 2023.