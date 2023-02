Nadeau-Dubois «serein» et prêt à débattre au conseil national de QS

«Serein », le co-porte-parole de Québec solidaire (QS) Gabriel Nadeau-Dubois affirme « ne pas avoir peur » de dresser le bilan des élections d’octobre en conseil national cette fin de semaine, même si dans la base militante, la grogne se fait ressentir.

Tel que le prévoient leurs statuts, les délégués de QS se réuniront ce week-end pour faire le bilan de la dernière campagne électorale. Les co-porte-paroles sont attendus avec impatience. Les résultats du dernier scrutin — où le parti de gauche a récolté 15 000 votes de moins qu’en 2018 — n’ont pas correspondu aux attentes des membres.

«Il y a des choix qui ont été faits au niveau de la plateforme », observe la militante Andrée-Anne Tremblay, qui sera déléguée de l’association locale de Taschereau cette fin de semaine au conseil national de QS. « Le parti a décidé de prendre une direction qui était peut-être un peu moins radicale. […] Il a beaucoup sous-estimé à quel point sa base d’électeurs est à gauche. »

Dans un bilan qu’il présentera devant les membres samedi matin, l’exécutif national solidaire convient avoir failli à construire sur les bases de la campagne historique de 2018. « Malgré une reconnaissance de bon nombre d’analystes politiques quant à la qualité de notre travail, malgré des sondages indiquant que notre travail d’opposition était le plus efficace et que Gabriel Nadeau-Dubois était le chef de parti d’opposition le plus apprécié, nos intentions de vote n’ont jamais significativement bougé », indique le Bilan politique des élections 2022, que Le Devoir a pu consulter.

En entrevue dans les heures précédant l’ouverture du conseil national, M. Nadeau-Dubois indique ne pas craindre les débats qu’il entreprendrait ce week-end avec les membres au sujet du scrutin d’octobre. « J’arrive à ce conseil national-là très serein », dit-il.

«À Québec solidaire, on est un parti d’idées, on est un parti de débats et on est un parti transparent. […] Je pense que cette capacité-là de débattre entre nous, ça fait notre force, et personnellement, je n’ai pas peur de ces débats-là », ajoute l’élu de Gouin.

Trop au centre ?

Selon la militante Hélène Bissonnette, membre du collectif Tendance marxiste internationale de QS, les résultats du dernier scrutin s’expliquent notamment par la décision de la direction de « modérer et [de] recentrer la plateforme » électorale. « On doit faire le constat qu’il y a une stagnation à Québec solidaire », poursuit-elle.

L’adoption de la plateforme électorale solidaire remonte au congrès de novembre 2021. La co-porte-parole solidaire Manon Massé avait alors parlé d’un document « concret » et « collé aux préoccupations des gens ».

«La décision de présenter une plateforme électorale plus courte, plus concrète et davantage réalisable en un mandat de quatre ans, c’est une décision qui a été prise démocratiquement », constate « GND » plus d’un an après son adoption. « J’étais et je suis toujours en faveur de cette orientation-là. C’est ma vision pour l’avenir de Québec solidaire. »

Le chef parlementaire du deuxième groupe d’opposition à l’Assemblée nationale rejette l’idée que la formation a affiché des propositions « centristes » en septembre et en octobre dernier. « On a présenté une plateforme qui était clairement marquée à gauche », dit-il. « Il n’y a pas de contradiction entre l’ambition et la rigueur. »

Or, « beaucoup [des propositions de QS] sont apparues comme étant très complexes », convient la direction du parti dans son Bilan de la dernière campagne. Parmi celles-ci : la taxe sur l’achat de véhicules à essence, affublée du surnom « taxe orange » par le chef caquiste François Legault, ou encore l’impôt sur les fortunes des « ultrariches ».

Rejoindre les régions

M. Nadeau-Dubois admet par ailleurs qu’il existe une « fracture entre les milieux urbains et la ruralité » dans son parti. Le bilan qu’il présentera samedi matin indique en outre que les « résultats de votes dans les circonscriptions purement urbaines ont augmenté en moyenne de 1,72 point de pourcentage, alors que ceux dans les circonscriptions majoritairement rurales ont diminué de 2,15 points de pourcentage en moyenne ».

Andrée-Anne Tremblay, qui milite à Québec, croit même que le parti a eu de la difficulté à s’imposer dès qu’il mettait les pieds à l’extérieur de la métropole québécoise. « C’est sûr qu’il y a des questionnements. On se retrouve avec une base quand même assez solide à Montréal. Dans la Capitale-Nationale, on a ressenti un manque de vision globale », analyse-t-elle.

Cette fin de semaine, les membres de QS discuteront des meilleurs moyens pour rallier les électeurs résidant en dehors des zones urbaines. « Je veux qu’à Québec solidaire, on écoute d’abord les militants et les militantes des régions », lance M. Nadeau-Dubois.

Hormis à Montréal, où la formation politique a effectué deux gains — Verdun et Maurice-Richard —, QS n’a pas progressé comme il l’entendait lors du dernier scrutin. Il a d’ailleurs perdu la circonscription de Rouyn-Noranda-Témiscamingue.

Une enquête externe pas nécessaire pour Bouazzi Gabriel Nadeau-Dubois ne croit pas utile que le Directeur général des élections du Québec se penche sur les allégations d’irrégularitédans le choix d’Haroun Bouazzi comme candidat solidaire de la circonscription de Maurice-Richard. « Toutes les vérificationsont été faites sous supervision d’un avocat », a-t-il assuré. Les journaux de Québecor rapportent que des membres du parti ont accusé M. Bouazzi — qui a depuis accédé à la fonction dedéputé — d’avoir payé des cartes à des membres en vue d’obtenir plus de votes à l’assemblée d’investiture, contrevenant ainsià la loi. L’élu, qui avait à l’époque vaincu son adversaire, Raphaël Rebelo, par une courte marge de cinq voix sur 600 votes exprimés, nie en bloc. «On a la certitude, que tout a été fait dans les règles de l’art », a dit M. Nadeau-Dubois vendredi. Le processus interne suffit, a-t-il ajouté. « À partir du moment où, avec diligence et sous supervision d’un avocat, on a l’assurance que tout a été respecté, pour nous, ce dossier-là, il est clos. » La Presse canadienne