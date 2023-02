Le PQ mise sur Andréanne Fiola pour la partielle dans Saint-Henri–Sainte-Anne

Le Parti québécois a présenté vendredi à Montréal sa candidate en vue de l’élection partielle dans Saint-Henri-Sainte-Anne le 13 mars prochain. Andréanne Fiola, qui avait été défaite dans Laval-des-Rapides le 3 octobre dernier, essayera de ravir la circonscription montréalaise vacante depuis le départ de Dominique Anglade.

La jeune femme de 23 ans tente sa chance une fois de plus en ayant comme priorité les enjeux climatiques et l’indépendance. « Le message que je souhaite faire passer aux électeurs de Saint-Henri–Sainte-Anne, c’est que nous pouvons bâtir ensemble un Québec plus vert, plus juste et plus libre », a dit la titulaire d’un baccalauréat en études de l’environnement de l’Université de Sherbrooke.

La circonscription est vacante depuis le 1er décembre dernier, jour du départ de l’ancienne cheffe libérale Dominique Anglade. Cette dernière représentait les citoyens du Sud-Ouest montréalais depuis 2015.

Mme Fiola a tenté de se faire élire en vain aux élections municipales de 2017 et 2021, puis au scrutin provincial en 2022. Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon lui avait réitéré son « appui entier » lors de la dernière campagne électorale, après qu’un média local lavallois eut rapporté qu’elle avait joué dans un film pornographique par le passé.

Le 3 octobre dernier, Andréanne Fiola avait terminé au quatrième rang dans Laval-des-Rapides, avec 12,92 % des voix. La caquiste Céline Haytayan avait remporté la victoire face au député libéral sortant Saul Polo.

Cette fois, Mme Fiola se mesurera au candidat solidaire Guillaume Cliche-Rivard, qui avait terminé en deuxième position dans Saint-Henri-Sainte-Anne aux dernières élections. Les péquistes y avaient terminé quatrième avec 8,27 % des voix. En plus de l’avocat en immigration, elle affrontera l’entrepreneur social Christopher Baenninger. Ce dernier a été défait dans Sainte-Marie-Saint-Jacques le 3 octobre 2022.

Le président de la Commission de la relève de la Coalition avenir Québec, Victor Pelletier, sera aussi de la course. Le Parti conservateur du Québec devrait présenter son candidat sous peu.

Hormis l’environnement et l’indépendance, Andréanne Fiola milite pour une réforme du mode de scrutin. Elle a lancé une pétition à cet effet l’automne dernier, en raison des résultats électoraux illustrant une disparité entre le pourcentage obtenu au suffrage populaire et le nombre d’élus.

À titre d’exemple, le Parti libéral du Québec avait fait élire 21 députés, mais obtenu seulement 14,37 % au suffrage universel. Le Parti québécois avait pour sa part récolté 15,43 % des voix, mais uniquement 3 sièges à l’Assemblée nationale.

