Les archives du PQ évacuées de l’hôtel du Parlement

Des documents d’archives remontant aux balbutiements du Parti québécois (PQ) à l’Assemblée nationale en 1970 ont dû être évacués de l’hôtel du Parlement cet hiver, faute de moyens. Le député péquiste Pascal Bérubé assure par contre que « tout a été sauvé ».

Mis en place dès l’arrivée des premiers députés de la formation souverainiste, le centre de documentation de l’aile parlementaire du PQ abritait livres, documents et fichiers audio, relate l’élu de Matane-Matapédia. Or, voilà : par manque d’espace et d’argent, le local situé au sous-sol de l’hôtel du Parlement a dû être vidé. « On a moins de locaux qu’on en avait. […] On n’a plus de service d’archivage », admet M. Bérubé dans une entrevue téléphonique avec Le Devoir.

Réduit à trois députés depuis octobre dernier, le caucus péquiste dispose de réserves financières beaucoup plus petites qu’auparavant. À l’Assemblée nationale, son budget net s’élève à 570 000 $, soit 200 000 $ de moins que demandé par le parti après les élections d’octobre dernier. En novembre, le chef du PQ, Paul St-Pierre Plamondon, avait d’ailleurs encouragé ses partisans à faire preuve de générosité afin d’assurer le bon fonctionnement de l’aile parlementaire du parti.

Malgré ces efforts de mobilisation, le manque de sous s’est fait ressentir au service des archives cet hiver. « Tout est parti », explique Pascal Bérubé.

Parti, oui, mais pas disparu pour autant. L’élu péquiste affirme avoir conservé une part des livres qui s’y trouvaient. L’essentiel des archives a ensuite pris la direction de Montréal, où la permanence du Parti québécois assurera sa conservation.

Patrimoine politique

« C’est plate, mais il faut faire des choix dans ces situations-là », affirme l’ex-député péquiste Dave Turcotte, créateur du Musée virtuel d’histoire politique du Québec. Il se dit tout de même inquiet du déplacement de ces archives à l’extérieur de l’Assemblée nationale. « Si quelqu’un, l’équipe du Parti québécois en a besoin, c’est plus difficile de les avoir. »

Celui qui a représenté la circonscription de Saint-Jean de 2008 à 2018 se souvient d’avoir fait appel à plusieurs reprises aux archives. « Le PQ était un des seuls partis à avoir un centre de documentation », observe-t-il.

Le Parti libéral du Québec conserve ses archives au parlement. C’est l’unique groupe parlementaire à le faire à l’heure actuelle, mais « considérant l’évolution technologique », il a réduit ses ressources humaines et financières dans les dernières années, indique-t-on.

M. Turcotte affirme craindre une disparition graduelle du patrimoine documentaire politique du Québec. « L’enjeu est plus global. Qu’est-ce qu’on fait avec les archives au Québec en général ? Le Parti québécois a la même réalité que plusieurs autres institutions, que les autres partis politiques. C’est l’histoire politique du Québec, mais c’est l’Histoire du Québec aussi », lance-t-il.

Interrogée sur ses intentions de conserver ou non les documents du PQ sous son aile, l’Assemblée nationale n’avait pas répondu à nos questions au moment où ces lignes étaient écrites.