Le ministre Boulet interpellé sur «l’explosion incontrôlée» du travail des jeunes

L’« explosion complètement incontrôlée » du nombre de jeunes de première et deuxième secondaire qui travaillent inquiète le député solidaire Alexandre Leduc. Ce dernier a sommé le ministre du Travail Jean Boulet de ne pas inclure dans son futur projet de loi des exceptions pour le domaine de la restauration et le commerce de détail.

« Est-ce que le ministre est d’accord pour dire qu’en bas de 14 ans, la job de nos enfants est sur les bancs d’école et pas au McDo ? », a interrogé M. Leduc, durant la période des questions à l’Assemblée nationale.

Le député a brandi une étude menée auprès d’environ 18 000 Québécois de 12 à 25 ans et qui a fait l’objet d’un article du Devoir mercredi dernier. En janvier 2023, 54 % des répondants de première secondaire ont affirmé travailler, par rapport à 13 % en janvier 2022.

La place des enfants est à l’école, a dit M. Boulet, en Chambre. « On doit s’assurer de protéger la santé et la sécurité de nos enfants et permettre que leur parcours académique ne soit pas affecté », a-t-il ajouté.

Le ministre doit déposer un projet de loi sous peu afin de mieux encadrer le travail des enfants. La recommandation des syndicats et associations patronales est de fixer à 14 ans l’âge minimal pour travailler.

Québec solidaire craint toutefois que les lobbyistes demandent une exception pour la restauration et le commerce de détail. La semaine dernière, le co-porte-parole de QS, Gabriel Nadeau-Dubois, avait brandi un mandat de lobbyisme de l’Association des restaurateurs ayant pour objectif « d’empêcher l’ajout d’un âge minimum pour avoir accès au marché du travail ».

Questionné à savoir si le projet de loi inclura une exception pour ces domaines, Jean Boulet n’avait pas fourni de réponse claire. Il avait toutefois affirmé à La Presse canadienne ne pas avoir « de lobby intensif » de la part des restaurateurs.

Au Salon bleu jeudi, il a souligné que les lobbyistes font partie d’associations « qui ont le droit d’exprimer leurs opinions ». « On les écoute, on fait des consultations », a-t-il fait valoir.

La conciliation travail-études choque QS

Le concept de conciliation travail-études évoqué dans l’article du Devoir mercredi a « coupé le souffle » à Alexandre Leduc, a-t-il relaté. « A-t-on tellement perdu la tête avec la pénurie de main-d’oeuvre qu’on est rendu à trouver ça normal la conciliation travail-études pour les enfants du premier cycle du secondaire ? », s’est indigné le député d’Hochelaga-Maisonneuve.

Les jeunes sondés lors de la recherche ont dit travailler dans le but de faire des économies et se procurer les biens qu’ils souhaitent. La Dre Mélissa Généreux, responsable de l’enquête médecin-conseil à la Santé publique de l’Estrie, craint toutefois que le travail serve à combler un « vide dans la vie familiale ou la vie avec les amis qui n’est pas au top ».

M. Leduc estime que cette piste serait à explorer en commission parlementaire. Tout comme celle du haut taux de symptômes d’anxiété ou de dépression rapporté chez les filles au secondaire et aux cycles supérieurs. « Il y a un cri d’alarme qui est lancé ici », a-t-il averti, au sujet des résultats de l’étude.

