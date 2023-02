Legault attendu sur les lieux de la tragédie à Laval

Le premier ministre du Québec, François Legault, doit visiter jeudi en fin de matinée le quartier Sainte-Rose à Laval où un chauffeur d’autobus a foncé dans une garderie, tuant deux enfants et en blessant six autres.

M. Legault sera notamment accompagné des chefs des partis d’opposition pour offrir un soutien aux familles et aux éducatrices en garderie touchées par la tragédie de mercredi.

Le ministre responsable de la région de Laval, Christopher Skeete, le maire de Laval, Stéphane Boyer et le directeur du Service de police de Laval (SPL), Pierre Brochet, accompagneront également le premier ministre.

Des citoyens du quartier Saint-Rose se sont rassemblés sur le parvis de l’église Sainte-Rose-de-Lima, mercredi soir, située un peu plus loin, afin d’y allumer des bougies et déposer des fleurs et des peluches, puis essayer de trouver un peu de réconfort face à cette tragédie.

Le drapeau de l’Hôtel de Ville de Laval était en berne, en hommage aux petites victimes et le drapeau du Québec de la tour centrale de l’Assemblée nationale sera en berne toute la journée jeudi, en la mémoire des jeunes victimes également.

Pierre Ny St-Amand, âgé de 51 ans, a été arrêté sur les lieux mercredi et fait face à deux chefs d’accusation de meurtre prémédité ainsi qu’à sept autres chefs d’accusation, dont tentative de meurtre et voies de fait graves.

Les responsables médicaux ont indiqué mercredi que la vie des six enfants blessés, qui ont été hospitalisés, n’était pas en danger.

La catastrophe a déclenché une vague de soutien partout au pays, le premier ministre Justin Trudeau déclarant que tous les Canadiens étaient en deuil et promettant que le gouvernement ferait tout ce qu’il peut pour soutenir les familles.