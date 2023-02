Québec solidaire avait prédit un caucus paritaire

Ce sont les circonstances de l’élection générale d’octobre qui ont éloigné le caucus des députés solidaires de la zone paritaire, estime Gabriel Nadeau-Dubois. « Nos calculs internes nous mettaient dans une situation de parité », a-t-il dit mardi.

En conférence de presse à Québec, le co-porte-parole solidaire a de nouveau été forcé de justifier le débalancement dans la représentation des femmes et des hommes au sein de la députation de Québec solidaire (QS) — quatre femmes, sept hommes. Le parti discutera cette fin de semaine en conseil national de plusieurs propositions visant à assurer la parité dans le caucus de Québec.

«Nous, on visait sur l’élection de Maïtée Labrecque-Saganash dans Ungava, on est arrivés deuxièmes, on n’était pas si loin. Mélissa Généreux dans Saint-François, on est arrivés deuxièmes, on n’était pas si loin. On souhaitait faire élire Madame Carol-Ann Kack… », a énuméré M. Nadeau-Dubois mardi. Les sondages internes du parti donnaient à QS des résultats susceptibles de former un caucus paritaire, comme au dernier mandat, a-t-il précisé.

Les délégués solidaires qui se réuniront en conseil national à Montréal vendredi, samedi et dimanche discuteront d’une proposition pour « que le comité de coordination national et le comité électoral soient mandatés de prendre les moyens à leur disposition […] afin de s’assurer que le caucus solidaire soit paritaire le plus rapidement possible, notamment en encourageant […] des candidatures féminines lors de futures investitures ».

Sept associations locales demandent en outre « que des moyens soient développés et adoptés dans une instance nationale future pour imposer des candidatures féminines dans des circonscriptions spécifiques ».

Interrogé sur ces propositions, M. Nadeau-Dubois s’est montré ouvert à étudier des mécanismes pour que QS se dote d’une députation autant féminine que masculine à l’avenir.

«Comment on concilie la décentralisation et la démocratie avec nos objectifs de parité ? […] Il y a des associations qui vont jusqu’à dire qu’il faudrait que la direction du parti puisse imposer que ça soit une femme. Discutons-en. Il y en a qui disent que c’est trop empiéter sur la souveraineté de nos [associations locales]. Il y a plusieurs mécaniques possibles », a commenté le co-porte-parole solidaire.

Les délégués de QS discuteront de diverses propositions touchant au féminisme, aux régions et à l’indépendance cette fin de semaine en conseil national.

D’autres détails suivront.