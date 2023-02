Québec annonce un projet pilote de haltes-garderies au cégep et à l’université

Québec a annoncé vendredi un projet pilote qui permettra de soutenir le développement de neuf haltes-garderies dans des cégeps et des universités du Québec.

Le projet pilote, évalué à près de 2 millions de dollars sur deux ans, permettra de financer de tels services de haltes-garderies dans les régions du Centre-du-Québec, de Lanaudière, de la Côte-Nord, de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Mauricie, de la Capitale nationale et de Montréal.

Ces haltes-garderies permettent à des parents étudiants d’avoir accès à un service de garde à proximité, ce qui facilite la conciliation entre les études et la vie familiale, en plus du travail, souvent.

Les haltes-garderies sont complémentaires aux services de garde éducatifs à l’enfance.

« Elles offrent de la garde temporaire, à temps partiel ou occasionnelle aux parents qui ont des besoins irréguliers ou atypiques, que ce soit pour participer à des ateliers, des formations, faire des recherches d’emploi, bénéficier d’un répit parental ou encore pour ceux qui veulent, par exemple, s’assurer que leur enfant puisse socialiser avant son entrée à la maternelle », a expliqué Sandrine Tarjon, directrice générale de l’Association des haltes-garderies communautaires du Québec.

Mieux cerner les besoins

La ministre de la Famille, Suzanne Roy, qui a fait l’annonce du projet pilote lors d’une conférence de presse à Montréal, a souligné que ce sont les associations étudiantes elles-mêmes qui ont élaboré ces projets, afin de bien répondre aux besoins des parents étudiants.

« On n’en avait pas beaucoup qui existaient déjà [en milieu étudiant]. Le fait que ce soit un projet-pilote va nous permettre d’aller voir les différents besoins dans les cégeps et les différentes institutions universitaires pour, après ça, pouvoir mieux encadrer l’offre et mieux servir nos étudiants », a expliqué la ministre.

Mme Tarjon a précisé qu’environ 45 000 enfants par année font un séjour dans l’une des 300 haltes-garderies communautaires du Québec.

La ministre de la Famille a précisé que plus de 33 000 enfants se trouvent sur la liste d’attente pour une place en service de garde dans l’ensemble du Québec.