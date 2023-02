L’hydrogène vert approvisionnera le tiers du transport lourd, croit Pierre Fitzgibbon

Le tiers du secteur des transports lourds devra être approvisionné par de l’hydrogène vert pour compléter la transition énergétique, a déclaré le ministre de l’Économie et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, quelques jours après avoir tiré un trait sur la majorité des projets qui visent à développer ce nouveau carburant au Québec.

En compagnie du premier ministre François Legault, M. Fitzgibbon a participé jeudi à l’annonce d’un financement gouvernemental de 3 millions de dollars pour un projet pilote de train à l’hydrogène conçu en Allemagne et fonctionnant avec une pile élaborée en Ontario.

Dans une conférence de presse, le ministre a affirmé qu’il ne sait « pas réellement » quelle sera la proportion d’hydrogène vert nécessaire pour atteindre l’objectif de neutraliser les émissions de gaz à effet de serre au Québec d’ici 2050, tel que convenu dans le cadre d’accords internationaux sur les changements climatiques.

« Il est clair pour nous que l’hydrogène va jouer un rôle dans les transports, a-t-il dit. Probablement un tiers va devoir passer par l’hydrogène parce que les batteries ne sont pas disponibles. Deuxièmement, on a aussi conclu que pour les procédés industriels si on veut faire de l’acier vert ça prendra de l’hydrogène. »

M. Fitzgibbon a répété qu’Hydro-Québec ne peut pas fournir l’électricité nécessaire pour répondre à la demande de toutes les entreprises qui veulent produire de l’hydrogène vert. Il vise toutefois quelques projets stratégiques à qui le gouvernement pourrait attribuer les précieux mégawatts.

« On ne fera pas 9000 mégawatts de projets d’hydrogène vert, ce n’est pas réaliste, on n’a pas l’électricité, a-t-il dit. Par contre on va appuyer certains projets stratégiques comme celui d’Alstom. À court terme on va prioriser les projets visant une consommation locale d’hydrogène et de bioénergie afin de maximiser les réductions d’émissions ici au Québec. »

Le projet pilote financé par Québec permettra à la société Alstom de tester son train à l’hydrogène en vue de l’adapter aux exigences nord-américaines. Il circulera sur le circuit touristique qui dessert la région de Charlevoix au départ de Québec.

Plus de détails suivront.