L’Assemblée nationale condamne la censure d’un livre d’Élise Gravel aux États-Unis

Les députés québécois ont adopté jeudi une motion pour condamner la censure du livre jeunesse Pink, Blue and You ! de l’autrice québécoise Élise Gravel dans certaines écoles américaines, parce qu’il aborde les stéréotypes de genre.

La motion portée par la co-porte-parole de Québec solidaire Manon Massé invitait l’Assemblée nationale à reconnaître « que cette censure des conservateurs américains est inacceptable et n’a pas sa place ni dans l’art ni dans la démocratie ». Les élus ont aussi reconnu « l’oeuvre exceptionnelle » de l’autrice et illustratrice qui a permis de mieux faire comprendre l’inclusion, la tolérance et le respect de la diversité des orientations sexuelles et de genre.

Ces dernières semaines, Mme Gravel a dit avoir reçu plusieurs messages d’enseignants et bibliothécaires américains déplorant le fait de ne pas pouvoir faire lire son livre à leurs élèves. Paru en 2022, l’ouvrage déconstruit certains stéréotypes en posant des questions telles que : « Est-ce que tout le monde devrait avoir le droit de pleurer ? » ou « qu’est-ce que ça veut dire au juste être une fille ou un garçon ? ».

Or, l’État de la Floride a adopté l’an dernier une loi interdisant aux enseignants d’aborder les questions d’orientation sexuelle et d’identité de genre avec leurs élèves de la maternelle à la troisième année.

Une copie de la motion sera envoyée à la maison d’édition La courte échelle qui a publié le livre en français, au consul des États-Unis à Montréal et à celui de Québec, ainsi qu’à l’ambassadeur américain au Canada et au gouverneur de la Floride, Ron DeSantis.

Avec Étienne Paré

D’autres détails suivront.