À l’approche des grands froids, les services aux itinérants sont suffisants, selon Québec

Tout est en place pour répondre aux besoins des itinérants à l’approche des grands froids qui se profilent dans les prochains jours, plaide le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carmant.

« On est passés, à Montréal, de 900 places à 1600 places de refuges », a soutenu le ministre lors de la période de questions, au Parlement, jeudi. « Le dernier dénombrement parle de 3100 itinérants. Avec 1600 [places], c’est insuffisant, mais quand on regarde les détails, dans ces 3100 itinérants à Montréal, il y en avait 700 qui couchaient à la belle étoile. »

Lionel Carmant ajoute que le gouvernement a aussi « ouvert des refuges dans toutes les municipalités qui n’en avaient pas assez ». « À Gatineau, il n’y en avait pas. Au Lac-Saint-Jean, il n’y en avait pas. À Trois-Rivières, il n’y en avait pas. Donc partout où le dernier dénombrement nous montrait qu’il y avait des vides, on a rempli ces vides. »

Le ministre n’exclut pas, toutefois, d’intervenir à la dernière minute au besoin. « Quand il y a des situations urgentes, pendant la pandémie, les grands froids. On a toujours été au rendez-vous et on le sera encore cette semaine. »

Les oppositions préoccupées

Le ministre a dû répondre à de nombreuses questions sur l’itinérance, jeudi, de la part du Parti libéral et de Québec solidaire.

« Des gens seront forcés de dormir dans la rue, ça n’a pas de sens ! Le ministre doit nous dire ce qu’il compte faire, quel est son plan », a lancé la députée libérale Ellisabeth Prass (Darcy-McGee).

La porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, de son côté, a réclamé du gouvernement qu’il rende public un « portrait » à jour de la situation de l’itinérance au Québec. « Où est-il ce portrait qu’il devait fournir […] pour montrer que sa solution est la bonne ? »

Une vague de froid se dirige vers le Québec vendredi, selon les météorologues. Or, depuis le début de l’hiver, de nombreux refuges en itinérance disent manquer de places pour accueillir tous ceux qui frappent à leur porte.

Afin d’éviter que des gens dorment dehors au risque de leur vie, des municipalités comme Québec ont annoncé, ces derniers jours, l’ajout de places de débordement.

D’autres détails suivront.