Charette n’a pas de problème avec la norme d’émission de nickel dans Limoilou

Le seuil d’émission de nickel dans l’air dans le quartier Limoilou, à Québec, « n’est pas problématique », a assuré le ministre de l’Environnement Benoit Charette mercredi, au lendemain du dépôt d’un rapport indiquant que les émissions actuelles représentent « un risque inacceptable » pour la population du secteur.

« Ce n’est pas la norme qui pose problème, c’est s’assurer de son respect qui devient notre priorité », a souligné le ministre Charette en mêlée de presse, mercredi matin.

La veille, le Groupe de travail sur les contaminants atmosphériques (GTCA) avait déposé son tant attendu rapport sur la qualité de l’air dans Limoilou. Le document de plus de 1200 pages établit notamment que les concentrations moyennes annuelles de particules fines dans l’air du quartier de la basse ville de Québec « sont parmi les plus élevées de la province ». Il fait aussi le constat que la nouvelle norme quotidienne de 70 nanogrammes par mètre cube (ng / m3) fixée par le ministère de l’Environnement en avril 2022 fait encore et toujours l’objet de dépassements.

« Ce qui doit être confirmé, c’est le respect de cette norme-là. Et le ministère de l’Environnement — c’est l’engagement qu’on avait pris dès le départ — va s’assurer du respect de cette norme-là », a lancé M. Charette mercredi, lorsqu’invité à commenter le rapport. Or, a-t-il convenu, « aucune, aucune » réglementation ne proscrit les dépassements du seuil.

Le rapport ne sera « pas tabletté » et « la qualité de l’air va continuer de s’améliorer dans le secteur », a promis l’élu de la Coalition avenir Québec quelques minutes plus tard, en Chambre. « Dès lundi soir, on a réuni au niveau technique les instances concernées. La Santé était présente, le ministère des Transports était présent. Naturellement, le Port de Québec, le ministère de l’Environnement, la Ville de Québec étaient présents. Donc, on se concerte pour la suite des choses », a assuré le ministre.

Le ministre de la Santé Christian Dubé attend par ailleurs une « position très claire » de la Santé publique après le dépôt du rapport.

D’autres détails suivront.