Massé contredit Bouazzi, qui avait accusé Québec de faire diversion avec les propos d’Elghawaby

La co-porte-parole de Québec solidaire (QS) Manon Massé a contredit mercredi son collègue député Haroun Bouazzi qui avait accusé le gouvernement Legault de faire diversion avec sa prise de position contre les propos d’une nouvelle émissaire d’Ottawa dans le dossier de l’islamophobie.

Mme Massé a toutefois estimé que M. Legault et son gouvernement avaient manqué de sensibilité en réclamant lundi la démission d’Amira Elghawaby, représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l’islamophobie, au lendemain d’une commémoration de la tuerie de la mosquée de Québec, à laquelle le premier ministre n’a pas participé.

« Je ne pense pas que c’est une diversion, a-t-elle déclaré dans un point de presse. M. Legault a dit le fond de sa pensée, mais ce que je vous dis c’est que ça manquait de sensibilité. »

Dans les minutes qui ont suivi, M. Bouazzi a publié sur les médias sociaux une déclaration pour dissiper toute apparence de contradiction au sein du caucus de QS.

« Je suis fier de faire partie d’un caucus cohérent qui commence par rencontrer des personnes avant de prendre les décisions, a-t-il écrit sur son fil Twitter. Je ne prends pas à la légère ni les erreurs de Mme Elghawaby ni la lutte à l’islamophobie. »

Commentant en 2019 un sondage sur l’attitude des Québécois à l’égard de l’islam, Amira Elghawaby a écrit que « la majorité des Québécois semblaient influencés non pas par la primauté du droit, mais par un sentiment antimusulman » qui se traduisait par un appui aux dispositions de la Loi sur la laïcité de l’État.

Dans son point de presse, mercredi, Mme Massé a décrit les propos de Mme Elghawaby comme du « Québec bashing ». Plutôt que de demander sa démission, QS a opté pour la rencontrer.

La formation politique a été la seule à s’abstenir mardi de voter sur une motion l’Assemblée nationale qui demande au gouvernement fédéral de mettre fin au mandat d’Amira Elghawaby à titre de représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l’islamophobie.

« Le Québec bashing, ce n’est pas acceptable, a dit Mme Massé mercredi. On s’entend là-dessus, ce n’est absolument pas acceptable. On veut qu’elle retire ses paroles, on veut qu’elle se rétracte. »

Mardi, M. Bouazzi avait fait une première déclaration sur les réseaux sociaux avait accusé le gouvernement de faire diversion en se servant des propos de Mme Elghawaby.

« C’est la rentrée à l’Assemblée nationale et le gouvernement de la CAQ n’a pas de plan clair pour la transition énergétique juste, pour l’école publique, pour la crise dans nos hôpitaux ? Les stratèges de Legault : “Regardez ! Là ! Une femme qui porte un voile !” »

