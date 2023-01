Québec demande la démission de la représentante fédérale contre l’islamophobie

Le gouvernement du Québec exige la démission de la nouvelle représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l’islamophobie, Amira Elghawaby, en raison de propos controversés au sujet du « sentiment antimusulman » qui habiterait la majorité des Québécois.

Le ministre responsable de la Laïcité, Jean-François Roberge, a réclamé l’intervention du gouvernement fédéral dans le cas où Mme Elghawaby reste sourde à son appel.

« Au nom du gouvernement, je lui ai demandé de retirer ses propos et de s’excuser, a-t-il affirmé dans une déclaration écrite transmise aux médias lundi matin. Or, elle n’a fait que tenter de justifier ses propos odieux. Ça ne passe pas. Elle doit démissionner et si elle ne le fait pas, le gouvernement doit la démettre sans délai. »

Dans une lettre d’opinion publiée en 2019 dans le quotidien Ottawa Citizen, Mme Elghawaby déplorait l’adoption de la Loi sur la laïcité de l’État par le gouvernement de François Legault.

« Malheureusement, la majorité des Québécois semble portée non pas par la primauté du droit, mais par un sentiment antimusulman », a-t-elle écrit dans un texte cosigné avec Bernie Farber.

Plus de détails suivront.



À lire aussi: «I want to puke», la chronique de Jean-François Lisée