La «réserve de courage» du gouvernement Legault

Le premier ministre François Legault est plus que jamais prêt à « puiser dans sa réserve de courage » afin de réaliser certaines de ses ambitions.

C’est du moins ce qu’il répète aux membres de son équipe depuis la victoire électorale décisive de la Coalition avenir Québec, le 3 octobre dernier.

« Le PM nous a dit : “On laisse faire les sondages. On laisse faire la revue de presse” », mentionne l’un de ses conseillers en marge d’une rencontre du groupe parlementaire de la Coalition avenir Québec.

Même s’il devra « encaisser des coups » pour y arriver, M. Legault est déterminé à mettre sur pied l’agence Santé Québec, à construire des barrages hydroélectriques pour décarboner le Québec, à adopter de nouvelles mesures pour renforcer le français ou encore à réviser l’organisation du travail de professionnels des réseaux de la santé et de l’éducation, dont la convention collective arrive à échéance le 31 mars prochain.

Des membres de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) le lui ont d’ailleurs rappelé. Sous des tuques rouges, ils scandaient vendredi « viser, viser, viser toujours plus haut pour l’éducation ! » devant le centre Sheraton de Laval, où les élus caquistes étaient rassemblés afin de préparer leur retour à l’Assemblée nationale. La tempête menace.

« Ça va être une grosse session. Ça va être une grosse année. Ça va être un gros mandat de quatre ans », a averti M. Legault, bien au chaud, après avoir rencontré chacun des ministres de son gouvernement ainsi que chacun des chefs des partis politiques d’opposition afin de discuter de leurs priorités. Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, avait à lui seul huit « propositions officielles ». « On a des défis à relever ! » a résumé le premier ministre dans un point de presse vendredi. L’un d’eux consiste à ne pas s’éparpiller.

Derrière les manettes de l’État québécois depuis quatre ans, François Legault aime à rappeler aux membres de son équipe une déclaration de l’ancien premier ministre Lucien Bouchard : « Quand on est au gouvernement, il y a une réserve de courage, puis on pige dedans et à un moment donné il n’y en a plus. Ça fait que éparpille-toi pas, concentre-toi là-dessus », avait déclaré l’ex-patron de M. Legault (1998-2001).

Choisir ses combats

Au pouvoir, le premier ministre Philippe Couillard s’était empressé d’assainir les finances publiques en imposant notamment la modulation des tarifs des services de garde éducatifs à l’enfance, de réformer le réseau de la santé et de revoir des régimes de retraite municipaux. « On a littéralement sauvé le Québec », s’était enorgueilli le chef libéral en décembre 2016, avant de se faire montrer la porte par les électeurs moins de deux ans plus tard.

Même si la CAQ contrôle 90 des 125 sièges à l’Assemblée nationale et jouit d’une grande popularité, François Legault choisit ses combats. Il n’entend pas tirer vers le haut l’âge de la retraite, revoir à court terme les tarifs domestiques d’Hydro-Québec afin d’encourager les clients de la société d’État à programmer leur lave-vaisselle pour minuit, ou encore assujettir les cégeps à la Charte de la langue française, a-t-il précisé cette semaine.

La démonstration n’a pas été faite que restreindre l’accès au réseau collégial anglophone aux seuls ayants droit, soit les enfants dont le père ou la mère a reçu un enseignement primaire en anglais au Canada, pourrait renverser le déclin du français, affirme un membre de sa garde rapprochée. Le chef caquiste n’est pas devenu dogmatique à la faveur des dernières élections générales, au terme desquelles il a obtenu une supermajorité parlementaire, dit-il.

Qui plus est, François Legault est persuadé que « l’Histoire le jugera » sur les actions prises par son gouvernement pour assurer la vitalité de la langue française au Québec.

Vendredi, le ministre Jean-François Roberge a annoncé la création du Groupe d’action pour l’avenir de la langue française (GAALF), dont les membres auront pour « mission » d’établir un « ambitieux plan d’action gouvernemental » pour « ralentir, arrêter, puis inverser le déclin de la langue française », non sans avoir préalablement consulté des « experts » et des « acteurs de la société ».

François Legault est toujours capable de « s’ajuster en cours de route », précise-t-on. D’ailleurs, un ralentissement économique pourrait le forcer à puiser un peu plus dans sa « réserve de courage ».