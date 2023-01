St-Pierre Plamondon nuance ses propos sur l’immigration et les extrêmes

Paul St-Pierre Plamondon précise sa position sur l’immigration et la «montée des extrêmes», mais refuse de se dédire. Selon lui, ce sont d’abord et avant tout les entrées irrégulières à la frontière avec les États-Unis qui pourraient contribuer à un bouleversement de la paix sociale, au Québec.

Mercredi, le chef péquiste avait indiqué en conférence de presse qu’il était urgent de trouver un «modèle durable» en matière d’immigration, afin d’éviter «des insatisfactions» dans certaines tranches de la population québécoise. «On est les seuls à chercher un modèle durable, de sorte que justement, on évite ce qu’on voit ailleurs dans le monde: la montée des extrêmes», avait-il lancé lorsqu’interrogé sur les seuils de 35 000 immigrants par année priorisés par le Parti québécois (PQ).

Invité à préciser sa pensée jeudi, M. St-Pierre Plamondon a tenu à nuancer une part de ses propos. «Ce qui change en ce moment, ce sont les entrées irrégulières à Roxham. Puis hier, je n’avais pas la prétention d’avoir le modèle qui est durable et viable, mais on a dit: on doit rechercher, avoir une discussion saine sur notre capacité d’accueil», a-t-il indiqué en marge de son caucus présessionnel.

«PSPP» s’inquiète surtout de voir l’arrivée de migrants irréguliers fragiliser la santé de la langue française et la capacité de loger et d’offrir des services à tous les Québécois. «Parce que si on n’agit pas et que le nombre d’entrées irrégulières passe par exemple à 100 000 et 200 000 dans les prochaines années, ce n’est pas viable», a-t-il dit. Il refuse toutefois de nier ses propos de la veille, qu’il qualifie de «sobres».

«Je trouve ça navrant que ce soit si difficile d’avoir une conversation saine sur cette question-là sans qu’on cherche à amplifier des propos qui, je pense, étaient sobres, hier, de ma part. Et je maintiens l’importance d’être capable de mener cette discussion-là sur le plan démocratique», a-t-il affirmé jeudi.

Quelques minutes après s’être adressé à la presse parlementaire, M. St-Pierre Plamondon a d’ailleurs publié un gazouillis dénonçant les propos tenus ce matin-là par la chroniqueuse radio et ex-ministre libérale Nathalie Normandeau, selon qui le chef péquiste «casse du sucre sur le dos des immigrants».

«Ce débat ne doit pas être confisqué en déformant les propos», a rétorqué PSPP sur Twitter.

En campagne électorale, l’automne dernier, le chef caquiste François Legault avait dû s’amender après avoir affirmé qu’il y avait des «défis» d’intégration des immigrants au Québec parce que «les Québécois sont pacifiques, ils n’aiment pas la chicane, ils n’aiment pas les extrémistes, ils n’aiment pas la violence».

«L’intégration sera toujours un défi pour une nation francophone en Amérique du Nord. Je n’ai pas voulu associer l’immigration à la violence», avait-il écrit sur Twitter pour s’excuser.