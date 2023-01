Bernard Drainville dévoile ses sept priorités en éducation

Le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, a dévoilé ses sept priorités en éducation. Un accès plus rapide au brevet d’enseignant, l’augmentation du nombre de projets pédagogiques particuliers « accessibles » dans les écoles et l’ajout d’« aides de classe » pour donner un coup de main aux enseignants sont au menu.

« Ce que je vous présente aujourd’hui, c’est un plan de match qui vient du terrain, qui vient des gens qui travaillent dans le réseau, les écoles », a déclaré le ministre lors d’une conférence de presse à Laval, jeudi matin, en marge du caucus caquiste. Des annonces plus détaillées sont à venir.

Pour « agir concrètement » face à la pénurie de main-d’oeuvre, Bernard Drainville veut travailler à mettre en place une voie d’accès plus rapide que la maîtrise qualifiante à 60 crédits vers le brevet d’enseignant. Il veut plutôt une formation à l’image du certificat de pédagogie à 30 crédits qui a déjà existé par le passé. Cela toucherait ceux qui ont déjà un baccalauréat dans une matière enseignée à l’école, par exemple en français, en géographie, en histoire ou en mathématique.

« Plusieurs abandonnent parce que c’est trop lourd, c’est trop long, a souligné le ministre, en parlant de la maîtrise qualifiante. Ce sont des profs qu’on perd ». Questionné à savoir s’il y aura la même qualité de brevet avec un certificat, celui-ci a répliqué avoir « consulté plusieurs spécialistes de l’éducation », qui lui ont dit que « c’est possible ». Le ministre n’est pas en mesure de chiffrer le nombre d’enseignants manquant dans le réseau.

Pour enlever un poids sur les épaules des profs qui doivent composer avec des élèves en difficulté, Bernard Drainville propose également l’ajout d’un « deuxième adulte » dans les classes « où c’est possible », par exemple des techniciennes en service de garde scolaire qui ont des trous dans leur journée. Le ministre espère avoir l’appui des syndicats et cela fera partie des négociations avec le secteur public.

Sont-elles assez bien formées pour intervenir auprès d’élèves à besoins particuliers ? « Dès qu’un enfant se désorganise, qu’un enfant qui vit de l’anxiété se met à pleurer, qu’un enfant veut aller aux toilettes, c’est l’enseignante qui est obligée de l’accompagner. La classe s’arrête pendant ce temps. Mais une aide à la classe peut s’en occuper, a illustré le ministre. Des fois ce sont de petites choses […] nous avons un bassin de personnes qui, dans bien des cas, sont prêtes à en faire plus ».

Bernard Drainville croit également dans les vertus des programmes pédagogiques particuliers dans les écoles secondaires, souvent critiqués dans la foulée de « l’école à trois vitesses », et souhaite « les démocratiser ». « On voit que beaucoup d’élèves sont déçus de ne pas avoir accès à ces projets particuliers », dit-il, se désolant que des élèves soient inscrits « en rien ». « Il faut mettre de l’avant cette idée qu’on aille des projets particuliers de plus en plus nombreux, dans toutes les écoles secondaires publiques du Québec », dit-il.

« C’est bon pour la motivation scolaire, c’est bon pour la persévérance, c’est bon pour développer un attachement à l’école », insiste-t-il. Il souhaite également en développer pour les élèves à besoins particuliers, « pour ne pas les laisser de côté ».

L’augmentation du budget du Plan québécois des infrastructures (PQI) consacré à la rénovation des écoles et l’amélioration de l’apprentissage du français font également partie des priorités.