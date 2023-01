Le ministère de la Famille a gonflé le nombre de places en garderie pendant des années

Le ministère de la Famille a modifié en catimini son décompte des places en service de garde en milieu familial l’année dernière après avoir constaté un « biais méthodologique » perpétué pendant des années. Un écart s’est ainsi creusé entre les bilans officiels et le nombre de places « réelles » disponibles dans le réseau, affichant un total de plus de 24 000 fausses places rapportées en 2020.

« [La] situation a été corrigée afin de représenter le nombre réel de places disponibles en RSGE [pour responsables d’un service de garde éducatif en milieu familial] dans le réseau », indique la responsable des relations de presse du ministère, Esther Chouinard, par courriel au Devoir. Or, nulle trace de ce changement de méthodologie ne figure dans les rapports annuels et autres communications publiques du ministère.

« Quand les indicateurs changent, ça devient difficile pour les chercheurs et les journalistes de déterminer si nos services publics sont efficients, parce qu’ils ne peuvent plus évaluer l’impact des programmes dans le temps », déplore le professeur de l’ENAP Étienne Charbonneau, spécialiste en reddition de comptes.

Le Devoir a fait cette découverte dans la foulée de la parution de son article sur la perte de plus de 24 000 places en garderie en milieu familial depuis 2018. La ministre de la Famille, Suzanne Roy, avait réagi à la nouvelle en soutenant que le nombre de 24 000 était inexact même s’il provenait des données de son propre ministère. En réponse aux questions du Devoir, le ministère a finalement révélé qu’il avait changé de méthodologie l’an dernier pour corriger des erreurs passées.

Ainsi, parmi les quelque 92 000 places comptabilisées dans le rapport annuel de 2018 du ministère, seules 86 % étaient « réelles », fait valoir le ministère de la Famille. En tenant compte du changement de méthodologie, la baisse est donc de 12 737 places en quatre ans.

Photo: Capture d'écran ministère de la Famille

Aux yeux du professeur Charbonneau, ce processus a manqué de transparence et le ministère aurait dû vulgariser ce changement dans ses rapports annuels. « Normalement, il faudrait continuer à appliquer l’ancienne méthode de calcul et commencer, en parallèle, la nouvelle, puis afficher les résultats de ces deux méthodes dans les rapports annuels », explique-t-il. Il ajoute que le ministère aurait dû afficher le nombre de places réelles et le nombre de places « non réparties » en expliquant pourquoi l’ancienne mesure était fautive.

Des places « non réparties »

Les données utilisées dans les rapports annuels de 2015 à 2020 contiennent des places dites « non réparties », c’est-à-dire des places pour lesquelles un budget était réservé, mais qui ne sont pas réellement disponibles, a expliqué le ministère par courriel.





« Leçon gouvernementale » à tirer

« Après une analyse de la situation, il s’était avéré que cette donnée ne représentait pas réellement le nombre de places offertes dans le réseau des services de garde, puisque plusieurs de ces places n’étaient pas offertes par absence de RSGE intéressée. » Ce n’est pas la première fois que le ministère change discrètement sa méthodologie : en septembre dernier, Radio-Canada révélait que le nombre d’enfants en attente d’une place en garderie sur le site du ministère était passé de 52 000 à 34 000 en quelques jours seulement. Non pas grâce à la création de nouvelles places dans le réseau, mais bien parce que le ministère a décidé d’exclure de la liste 18 000 enfants parce qu’ils n’avaient pas besoin de place de façon urgente.

Avant l’élection de la CAQ en 2018, le ministère de la Famille avait comme patron le libéral Luc Fortin. Ce dernier affirme avoir été mis au courant du problème avec les données au printemps 2018. « Juste avant que je quitte, la haute fonction publique m’avait parlé de ça, ça devenait un enjeu. »

Les places étaient alors comptabilisées dans les statistiques, même s’il n’y avait pas d’éducatrices « pour les utiliser », se rappelle-t-il. « C’était des places théoriques. »

Dans certaines régions, cela a même pu « fausser » le portrait des besoins, selon lui. « Ça faisait en sorte que le gouvernement n’avait pas besoin de créer des places. » Bref, dit-il, « c’est une très bonne chose que ce soit corrigé ».

L’ancien ministre assure que les données n’ont pas été gonflées à l’époque pour des motifs politiques. « Au contraire. J’ai soulevé le problème et on devait corriger la situation. » Les données, dit-il, étaient présentées ainsi pour « des considérations administratives ».

Luc Fortin ajoute que les données sur les places disponibles ne sont pas celles qui sont sous pression. « L’enjeu politique, c’est la liste d’attente. Le nombre de places, c’est secondaire. »

M. Fortin mentionne aussi qu’il n’a pas été ministre de la famille très longtemps. Durant le mandat de Philippe Couillard, ils ont été trois à se succéder à ce poste : Francine Charbonneau, Sébastien Proulx et lui-même.

Son prédécesseur, Sébastien Proulx, « n’a pas souvenir » de problèmes liés aux données du ministère. « J’ai été à la Famille juste une année. Je ne veux pas avoir l’air de pelleter ça en avant, mais j’avais le ministère de l’Éducation en même temps. » Il ajoute que si « l’État se rend compte que des données qu’il partage ne sont pas officielles », « il y a une leçon gouvernementale là-dedans ».

Au lendemain de la publication de l’article du Devoir sur les 24 000 places, l’opposition libérale avait sommé le gouvernement de François Legault d’agir pour contrer le déclin des RSGE. « La crise dans les services de garde en milieu familial était prévisible. Le gouvernement caquiste savait que l’implantation de la maternelle 4 ans pourrait amener à perdre plus de 13 000 places en milieu familial », avait dénoncé par écrit la porte-parole de l’opposition officielle pour la famille et députée de Robert-Baldwin, Brigitte Garceau. « Il faut agir, ça presse ! »