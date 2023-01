L’immigration pourrait contribuer à la «montée des extrêmes», dit le PQ

Le modèle d’immigration priorisé par le gouvernement de François Legault, tout comme ses cibles de 50 000 nouveaux arrivants par année, pourrait mener à long terme à une « montée des extrêmes », estime le chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon.

C’est ce qu’a laissé entendre l’élu de Camille-Laurin mercredi, à l’orée du caucus présessionnel péquiste, à Québec. « On est les seuls à chercher un modèle durable, de sorte que justement, on évite ce qu’on voit ailleurs dans le monde : la montée des extrêmes », a-t-il indiqué lorsqu’interrogé sur ses positions vis-à-vis l’immigration.

En campagne électorale, le PQ avait proposé d’abaisser les seuils d’immigration annuels à 35 000 personnes, soit 15 000 de moins que la cible actuelle, fixée par le gouvernement de la Coalition avenir Québec, et encore beaucoup moins que les cibles proposées par le Parti libéral et Québec solidaire. Selon « PSPP », il s’agit là d’un système d’immigration « plus sécurisant » et « plus garant de notre paix sociale » que celui du gouvernement Legault, qui risque d’« exacerber des insatisfactions ».

« J’ai vécu au Danemark, j’ai vécu en Suède. Je regarde la Hongrie, la France, l’Angleterre. Si on fait l’erreur de ne pas trouver des modèles durables, ç’a des conséquences sur certaines parties de l’électorat, qui vont décider de prendre les choses d’une autre manière », a-t-il analysé.

« Si on compte l’immigration temporaire, la situation [au chemin] Roxham, qui est en progression, et les seuils actuels, on constate le déclin du français, l’incapacité à loger tout le monde et à offrir des services », a-t-il ajouté.

En pleine période électorale, en septembre dernier, le premier ministre Legault avait affirmé qu’accueillir plus de 50 000 immigrants serait « suicidaire » pour la protection du français au Québec. Cette semaine, la ministre de l’Immigration, Christine Fréchette, a aussi affirmé en entrevue à TVA Nouvelles qu’elle entendait profiter de la venue prochaine du président américain Joe Biden au Canada pour demander la fermeture du passage frontalier irrégulier du chemin Roxham.

Les consultations qui mèneront à une révision des seuils sur une période de quatre ans doivent avoir lieu cette année.