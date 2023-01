Québec solidaire justifie son caucus non paritaire

Le déséquilibre dans la représentation des femmes et des hommes au sein du caucus de Québec solidaire « soulève des questions », convient Manon Massé. Ce qui n’empêchera pas le parti de présenter un autre homme, Guillaume Cliche-Rivard, comme candidat à l’élection partielle de Saint-Henri—Sainte-Anne.

Parfaitement paritaire au cours du dernier mandat, le caucus des députés de QS se retrouve aujourd’hui composé à 64 % d’hommes — sept représentants masculins, contre quatre femmes. Et le résultat du scrutin complémentaire dans la circonscription montréalaise de Saint-Henri—Sainte-Anne pourrait davantage creuser l’écart, dans l’éventualité d’une victoire de l’avocat Guillaume Cliche-Rivard.

Au début du mois, l’auteur Simon-Pierre Beaudet signait une lettre particulièrement critique des choix du parti, qui, pour les élections générales d’octobre, a soutenu la candidature d’Étienne Grandmont pour remplacer la députée sortante de Taschereau Catherine Dorion. Ce dernier a été élu.

« C’est gênant, écrivait M. Beaudet le 12 janvier. La situation était parfaitement évitable en amont, mais ni les instances ni les porte-parole n’ont su la prévenir. Pour un parti qui a inscrit la parité dans ses statuts, et dont le féminisme est l’une des pierres d’assise, cela témoigne autant d’une dérive que d’un flagrant manque de volontarisme politique. »

Le texte, publié dans les pages du Devoir, a d’ailleurs trouvé des échos chez Catherine Dorion elle-même. L’ex-députée, qui avait appuyé la candidature féminine de Madeleine Cloutier dans la course à l’investiture de Taschereau, l’a relayé sur Twitter en ajoutant que « ceci [l’attristait] beaucoup ».

Or, chez QS, « ce sont les membres qui décident », s’est justifiée la co-porte-parole du deuxième groupe d’opposition à l’Assemblée nationale Manon Massé, en ouverture du caucus présessionnel des députés solidaires, lundi. « Effectivement, ça soulève un certain nombre de questions. D’ailleurs, des questions qu’on va adresser à Québec solidaire dans la suite de notre bilan puis des réflexions pour l’avenir », a-t-elle dit.

Partielle imminente

L’élue montréalaise a indiqué ne pas ressentir d’inconfort avec le choix de Guillaume Cliche-Rivard comme candidat pour la partielle de Saint-Henri-Sainte-Anne. « Il y a eu une investiture. Il y avait deux personnes qui s’étaient présentées, et les membres ont choisi de redonner le mandat à Guillaume. Alors, nous, […] on va travailler avec la personne qu’il y a là », a-t-elle affirmé.

La date de l’élection partielle n’a toujours pas été déterminée, et c’est l’exécutif — donc le bureau du premier ministre François Legault — qui aura la prérogative de la déclencher. La Loi lui donne jusqu’au mois de mai, mais La Presse rapporte que le scrutin se déroulera au mois de mars.

Dans le contexte, QS s’y est pris d’avance pour entamer sa campagne locale. Aucun autre parti n’a choisi de candidat pour le moment. « Un [député] de plus, c’est toujours le fun, a lancé le co-porte-parole solidaire Gabriel Nadeau-Dubois lundi. Mais c’est surtout que ce n’est pas n’importe qui. Guillaume Cliche-Rivard, c’est un jeune avocat que les Québécois et Québécoises ont commencé à connaître. C’est le genre de voix dont on a besoin à l’Assemblée nationale. »

En pratique, l’ajout d’un député chez QS ne changerait pas grand-chose dans les privilèges du parti au Parlement. L’entente signée par les groupes parlementaires l’automne dernier tient toujours.

