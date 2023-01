Isabelle Charest veut favoriser la place des filles dans le sport

Des équipes de sport mixtes chez les enfants ou la formule « les garçons d’un bord et les filles de l’autre ? » Ce débat fait partie des réflexions de la ministre québécoise du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest, qui avait déjà commencé à chercher des façons de favoriser la progression des filles dans les activités sportives, a-t-elle déclaré après la publication d’un article du Devoir jeudi rapportant les efforts d’une mère pour que ses fillettes puissent jouer au ballon dans une ligue avec leurs amis garçons.

« Le grand questionnement vient d’un constat : il y a moins de filles dans le sport », a dit la ministre en entrevue téléphonique jeudi.

À l’adolescence, elles « décrochent » plus que les garçons de la pratique sportive : c’est ce que les statistiques démontrent, a-t-elle poursuivi.

Elle veut que ça change.

C’est pourquoi Québec a financé la Chaire de recherche « Le Laboratoire pour la progression des femmes dans les sports au Québec », qui a vu le jour en avril dernier. L’idée est de cerner les meilleures façons de faire afin de mieux répondre aux besoins des filles pour avoir comme résultat qu’elles soient plus actives, qu’elles adhèrent plus au sport, et qu’elles s’épanouissent.

La chaire a carte blanche pour ses projets de recherche et ses travaux, mais justement, un des exemples donnés est précisément celui-là : pour le développement d’une jeune sportive, est-ce mieux qu’il y ait séparation des sexes, la mixité ou le libre-choix ? a rapporté Mme Charest.

Mais ces choix comportent des défis, avertit-elle.

La structure du sport féminin est plus fragile, puisqu’il y a moins de participantes, a-t-elle expliqué. Ainsi, si un grand nombre de filles choisissent les ligues avec les garçons, la structure féminine pourrait s’effriter, avec comme conséquence une moins grande offre de services pour celles qui préfèrent cette formule.

« C’est quoi la meilleure façon de faire ? Que jusqu’à un certain âge il n’y ait pas de séparation ? C’est un questionnement que bien des ligues, bien des administrateurs, et bien des parents se posent. »

Karine Bellemare, elle, a porté plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse pour discrimination, puisqu’une ligue de soccer a refusé de mettre dans la même équipe ses fillettes de 4 et 5 ans et deux de leurs amis garçons. La Commission a porté la cause devant le tribunal, puis devant la Cour d’appel.

Mme Bellemare a expliqué que les parents tentent d’élever leurs enfants sans faire de distinction sur la base de leur sexe, mais lorsque des équipes sportives séparent les garçons des filles en si bas âge, cela mine leurs efforts.

Bien que la ministre indique justement que le gouvernement « essaie d’être dans une perspective inclusive et de déconstruire les stéréotypes », faisant ainsi écho aux propos de Mme Bellemare, elle dit vouloir rechercher l’option optimale pour les filles : selon elle, il faut tenir compte du fait que si certaines « décrochent » du sport, c’est peut-être « parce qu’elles ne sont pas bien dans ce milieu-là. Donc on se demande : le décrochage se prévient-il en jouant juste entre filles ? »

Le Laboratoire de recherche pour la Progression des Femmes dans les Sports au Québec, logée au sein de l’Université Laval à Québec, poursuit ses travaux, et l’un de ceux déjà entamés concerne justement la mixité dans le sport.