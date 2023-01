La colère du gouverneur Mézy

Le Devoir sort du cadre de l’Assemblée nationale dans cette série qui revisite les tableaux marquants de notre histoire politique. Aujourd’hui, Le Conseil souverain de Charles Huot.

Québec, le 19 septembre 1664. Les membres du Conseil souverain de la Nouvelle-France discutent des affaires courantes lorsque le gouverneur Augustin de Saffray de Mézy bondit de son siège. Le représentant de Louis XIV au Canada empoigne le procureur général Jean Bourdon par la gorge pour le traîner à l’extérieur de la salle, où il le frappe avec sa canne puis avec le plat de son épée !

Le coup de sang du gouverneur détonne avec le calme de la séance inaugurale du Conseil souverain de 1663, dont une représentation est accrochée au Salon rouge de l’Assemblée nationale depuis 1930. L’oeuvre de Charles Huot nous montre un Mézy (1) pensif tenant d’une main la lame de son épée symbolisant ses prérogatives militaires. C’est avec cette arme que le gouverneur assommera le pauvre Bourdon (2) l’année suivante en voulant mettre le Conseil à sa botte.

L’artiste a placé le futur évêque de Québec Mgr de Laval (3) à la droite du bouillant Mézy. C’est d’un commun accord que les deux hommes ont nommé les cinq autres membres de l’assemblée, en pigeant dans le bassin des notables du Canada qui comptait alors moins de 3000 colons.

Pour l’historienne Marie-Ève Ouellet, le peintre a fait le bon choix en immortalisant les débuts de l’institution mise en place dans la foulée du rattachement de la colonie au domaine royal par Louis XIV. « En 1663, le Conseil souverain a des prérogatives en matière de finance et de police. C’est l’un des premiers exemples d’une assemblée qui prenait des décisions dans des domaines qui aujourd’hui relèvent des parlements d’une société démocratique », fait-elle valoir au Devoir.

Cet âge d’or est de courte durée, les sphères d’activités du Conseil souverain se rétrécissant avec l’entrée en scène de l’intendant Jean Talon, dont les pouvoirs recoupent une partie des siens. L’institution est graduellement reléguée à ses fonctions de cour d’appel des tribunaux de la colonie. Elle conserve néanmoins son aura jusqu’à la Conquête britannique, qui met un terme à ses activités en 1760. « La conception de la souveraineté était intimement liée à la notion de justice à l’époque », souligne Mme Ouellet.

Photo: Assemblée Nationale du Québec

Garde rose

La séance du Conseil souverain reconstituée par Charles Huot se déroule au château Saint-Louis de Québec, comme l’indique la vue sur le fleuve Saint-Laurent, que l’on entrevoit au bout de la terrasse du gouverneur (4). L’artiste a préféré ce cadre grandiose à la maison de l’huissier Jean Levasseur de la rue Sainte-Anne où s’est réellement tenue la réunion du 18 septembre 1663. Il est 10 h 05 si l’on se fie à l’horloge peinte à l’entrée de la salle.

Les conseillers ont déposé manteaux et chapeaux ici et là. Ils sont en avance sur la mode de leur temps puisque Huot les a affublés de tricornes (5), ces chapeaux à trois pointes qui ne feront leur apparition qu’à la fin du XVIIe siècle. Le peintre a fait ce qu’il pouvait avec les informations fournies par l’historien Thomas Chapais. Il s’en est d’ailleurs plaint au journaliste Damase Potvin venu lui rendre visite à son atelier en 1929 : « Songez donc, pas le moindre document ni sur les figures ni sur les costumes de l’époque. Et pourtant il faut que je dise la vérité ! »

N’oublions pas que dans les années 1920, il n’y a pas de recherches ni de publications sur les tenues des troupes et des gardes des gouverneurs généraux en Nouvelle-France. Huot s’est débrouillé du mieux qu’il a pu.

Les deux drapeaux (6) accrochés au mur posent également problème, l’étendard royal de la France en usage au Canada étant entièrement blanc depuis Samuel de Champlain. Huot s’est visiblement laissé influencer par son contemporain Charles William Jefferys, dont les illustrations ont popularisé les bannières semées de fleurs de lys.

Plutôt discrets, les deux hallebardiers (7) postés à la gauche du tableau se démarquent par leur uniforme rose qui ne correspond pas à celui des soldats détachés au Canada en 1663. Il pourrait s’agir de membres de la garde personnelle de Mézy, avance l’historien René Chartrand, consulté par Le Devoir. « En principe, ces gardes portaient un habillement aux couleurs de la livrée du gouverneur, dit-il. Inutile de vous dire qu’une livrée rose pâle me paraît fort peu probable, car elle provoquerait une certaine hilarité ! »

Huot aurait mieux fait de relire les romans d’Alexandre Dumas pour trouver une tenue convenable à ses hallebardiers. « Les gardes du gouverneur, si on présume que ce sont bien eux, devraient être habillés en mousquetaires du roi, avec la casaque et le chapeau à large bord », précise Chartrand. L’épée et la carabine auraient également été plus appropriées que la hallebarde protocolaire.

S’il se prête volontiers au jeu de la critique, René Chartrand en appelle à la clémence envers le peintre. « N’oublions pas que, dans les années 1920, il n’y a pas de recherches ni de publications sur les tenues des troupes et des gardes des gouverneurs généraux en Nouvelle-France. Huot s’est débrouillé du mieux qu’il a pu », affirme le spécialiste des uniformes de l’Ancien Régime.

Banquet statique

Huot a touché l’équivalent de 133 000 $ en dollars d’aujourd’hui pour son Conseil souverain. Il n’en a guère profité puisqu’il est décédé le 27 janvier 1930 avant d’avoir achevé l’oeuvre amorcée quatre ans plus tôt. Sa mort a surpris Damase Potvin, qui lui avait rendu visite en décembre 1929. « Nous étions loin de penser alors que le féroce camarade allait abattre si tôt cette belle tête blanche, si fine, si expressive, qui était toujours levée bien haut, vers l’idéal », écrit-il dans Le Soleil en parlant de l’artiste septuagénaire.

Les extrémités de la toile incluant les hallebardiers sont parachevées par des étudiants à l’été 1930. Le tableau est ensuite accroché à la place du Champlain d’Henri Beau qui ornait le Salon rouge depuis 1903.

Pour l’historien du parlement québécois Gaston Deschênes, l’oeuvre posthume de Huot manque de piquant. « Les personnages sont assis là comme s’ils étaient à la table d’honneur d’un banquet… C’est un peu drabe. » L’artiste vieillissant n’a pas su recréer l’énergie de son tableau Le débat sur les langues, qui est suspendu depuis 1913 au mur du Salon bleu, de l’autre côté du couloir.

En dépit de son esthétisme figé, Le Conseil souverain de Charles Huot a le mérite de maintenir une institution méconnue au coeur de l’espace public, estime Marie-Ève Ouellet. « Je trouve qu’elle est quand même bien faite, la toile, parce qu’on saisit bien la dynamique d’une société naissante. On est dans un monde inégalitaire, mais la notion de conseil, de se réunir pour prendre des décisions importantes, est bien présente. »