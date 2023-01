Legault veut trouver le remplaçant de Sophie Brochu «rapidement»

Le premier ministre François Legault nie tout climat de tension avec la présidente-directrice générale sortante d’Hydro-Québec, Sophie Brochu, mais souhaite amorcer dès maintenant le processus pour la remplacer.

L’élu caquiste n’attendra pas avant de lancer les démarches pour dénicher un nouveau p.-d.g., « une personne compétente » pour l’aider à relever le « défi » de l’électrification au Québec. Il demande à la société d’État d’augmenter de 50 % sa capacité pour atteindre la carboneutralité en 2050.

« Je cherche quelqu’un qui va être en mode développement », a-t-il soutenu lors d’une mêlée de presse mercredi, quelques instants avant une séance du Conseil des ministres.

Le départ à venir de Sophie Brochu après seulement trois ans en poste « attriste » M. Legault, lui qui « aimai [t] beaucoup Sophie ». « C’est une femme brillante, c’est une femme qui avait de l’expérience dans le secteur de l’énergie, c’est une excellente communicatrice », a-t-il résumé lorsqu’interrogé sur la gestionnaire, sur qui il avait lui-même jeté son dévolu en avril 2020.

Mais la décision de la dirigeante d’Hydro ne démontre en aucun cas que le gouvernement et la société d’État s’étaient engagés dans des voies divergentes, a martelé le premier ministre. « Sophie n’avait pas, contrairement à ce que certains ont dit, de différences d’orientations avec nous autres », a-t-il dit.

Lors d’une entrevue au 98.5 l’automne dernier, Mme Brochu avait tenu à lancer un avertissement à M. Legault et au ministre de l’Énergie — qui ne l’était pas encore —, Pierre Fitzgibbon : Hydro ne deviendrait pas le « magasin à une piastre » de l’hydroélectricité, malgré le désir gouvernemental d’attirer les investisseurs étrangers avec l’électricité propre du Québec.

« Tant que le cadre de gouvernance à l’intérieur du gouvernement, d’Hydro-Québec, est sain, puis qu’on est capable de faire valoir les grandes prérogatives du besoin du système énergétique, je vais être là. […] Si, pour une raison ou pour une autre, […] je voyais qu’on mettait à risque l’évolution du système énergétique, j’aurais de sérieuses conversations avec mon actionnaire », avait-elle ajouté.

Depuis, le premier ministre Legault a tendu une branche d’olivier à Mme Brochu en l’invitant à siéger, avec quatre autres ministres, à la table du comité sur l’économie et la transition énergétique. Elle continuera d’ailleurs d’y représenter Hydro d’ici à son départ, en avril.

En outre, Mme Brochu poursuivra son implication dans les discussions entre Hydro-Québec et le gouvernement du Québec au sujet du projet de loi « costaud » sur la sobriété énergétique et le cadre réglementaire et tarifaire, promis par le ministre Fitzgibbon. « Notons toutefois qu’il n’y a pas un seul porteur de ballon dans nos échanges à ce sujet », a précisé le porte-parole de la société d’État Maxence Huard-Lefebvre. De nombreux membres de la direction et experts sont impliqués dans ces pourparlers cruciaux.

Avec Alexis Riopel

