Champlain dans les glaces estivales

Le Devoir sort du cadre de l’Assemblée nationale dans cette série qui revisite les tableaux marquants de notre histoire politique. Aujourd’hui, L’arrivée de Champlain à Québec d’Henri Beau.

Septembre 1903. Le peintre Henri Beau débarque au Canada avec un grand tableau sous le bras. La toile, réalisée à Paris, illustre la fondation de Québec par Samuel de Champlain en 1608. Elle est destinée au Salon rouge de l’hôtel du Parlement québécois, où elle suscitera l’enthousiasme avant d’être reléguée aux oubliettes.

Le tableau est une commande de Lomer Gouin, le ministre des Travaux publics dans le gouvernement libéral de Simon-Napoléon Parent. Il n’est pas tout à fait terminé lorsqu’il est déballé devant les représentants de la presse parlementaire à la fin de l’été 1903. L’artiste originaire de Montréal doit encore y ajouter le « coloris du ciel canadien » permettant de « nationaliser l’oeuvre », comme l’explique un journaliste de La Patrie.

C’est sûr qu’il y a des problèmes si on regarde [le tableau] comme un tableau d’histoire. L’œuvre doit toutefois être lue comme un condensé des premières décennies de la colonisation française du Canada.

En dépit de son ampleur, la toile de trois mètres de haut sur six mètres de large n’occupe pas la totalité du cadre qui lui est destiné. Henri Beau a prévu le coup en ajoutant des panneaux latéraux sur lesquels sont peints les visages de l’explorateur Jacques Cartier et du général Montcalm. Les deux héros incarnent alors l’alpha et l’oméga de la Nouvelle-France, qui constitue le thème principal de la statuaire et des boiseries du parlement.

Glaces estivales

L’arrivée de Champlain à Québec est parachevée sur le parquet du Salon rouge, entre deux séances du Conseil législatif, l’équivalent québécois du Sénat fédéral, qui sera aboli en 1968. Pour tuer l’ennui, les journalistes chargés de la couverture de cette Chambre haute s’amusent à relever les « erreurs » de la toile de Beau qui leur fait face. À commencer par la présence incongrue de glaces (1) sur le Saint-Laurent dans une scène censée se dérouler le 3 juillet 1608 ! Cette débâcle tardive serait de l’écume « mal représentée », avance Damase Potvin, qui passera près de quinze ans à l’observer du haut de la tribune de la presse.

La deuxième erreur est plus subtile. Elle concerne le navire armé de canons (2), dont la taille ne semble pas correspondre à la barque utilisée par Champlain pour remonter le fleuve en 1608. À l’instar de ses contemporains, le fondateur de Québec a préféré laisser ses navires à fort tirant d’eau à Tadoussac afin de ne pas les exposer inutilement aux écueils du chenal étroit reliant l’île aux Coudres au cap Tourmente.

Photo: Musée national des beaux-arts du Québec

La présence de femmes et d’enfants (3) sur le pont du navire fait également sourciller les visiteurs érudits du Salon rouge. En 1608, l’heure n’est pas à la colonisation du Canada, et l’équipage de Champlain est plutôt formé de charpentiers, de scieurs de bois et de jardiniers. En plus du truchement Étienne Brûlé, on y trouve le serrurier Jean Duval, dont la tête finira au bout d’une pique pour avoir tenté d’assassiner son chef ! L’interprète noir Mathieu Da Costa, que certains historiens ont voulu voir aux côtés de Champlain, n’est pas du voyage.

Le dernier anachronisme notable de la toile découle de la présence d’un prêtre (4) à proximité du mât de misaine. Dans les faits, il faudra attendre 1615 pour que les premiers récollets débarquent au pied du cap Diamant. L’indifférence initiale de Champlain envers la spiritualité des Autochtones se mue alors en volonté de les convertir au catholicisme.

Henri Beau ne s’est guère intéressé aux Premiers Peuples du continent, qu’il a réduits à deux pagayeurs naviguant au loin à bord d’un canot d’écorce (5). « La composition ne laisse qu’une place très restreinte aux Autochtones, remarque l’historienne de l’art Anne-Élisabeth Vallée dans un entretien avec Le Devoir. D’ailleurs, dans une version postérieure de la même composition, Beau les avait tout simplement retirés ! »

Oubliettes

Encouragé par son contrat du Salon rouge, Henri Beau offre de nouveau ses services en 1909 pour réaliser la toile prévue au Salon vert de l’Assemblée législative. Le député libéral Godfroy Langlois lui sert alors d’entremetteur. « Son idée serait de fixer sur un grand tableau une scène de la première chambre d’assemblée, qui siège à Québec en 1792 », écrit-il au ministre des Travaux publics d’alors, Louis-Alexandre Taschereau. Le contrat est toutefois accordé à son rival Charles Huot, de Québec.

L’étoile du peintre montréalais a pâli sur la colline Parlementaire, où l’on se moque ouvertement des glaces estivales de son tableau du Salon rouge. « C’est sûr qu’il y a des problèmes si on le regarde comme un tableau d’histoire », reconnaît l’historien de l’art Laurier Lacroix. L’oeuvre doit toutefois être lue comme un condensé des premières décennies de la colonisation française du Canada. « Beau connaissait assez les récits historiques pour savoir, par exemple, que Champlain n’était pas monté à Québec avec son bateau. »

Ce malentendu entraîne la commande d’une oeuvre de remplacement en 1926. Pour comble d’insulte, Québec en confie la réalisation à nul autre que Charles Huot, qui jouit du statut de « peintre national », comme le fait remarquer Laurier Lacroix. « Il habitait Québec, contrairement à Beau qui, de Paris, avait un accès limité aux décideurs. » Ce dernier est en outre l’un des peintres les moins engagés de sa génération. « Ses tableaux d’histoire ne cherchaient pas autant que ceux de ses contemporains à exalter le sentiment patriotique, explique Lacroix. Il a fait oeuvre d’art avant de faire oeuvre didactique ou nationale. »

En 1930, le Champlain du Salon rouge cède sa place au Conseil souverain de Huot. « Le tableau d’Henri Beau n’était pas… assez beau », ironise alors le journaliste Damase Potvin. La toile déchue prend le chemin de l’actuel Musée national des beaux-arts du Québec trois ans plus tard. C’est vraisemblablement à cette époque que l’on a perdu les panneaux de Cartier et de Montcalm qui encadraient la toile de Beau. Les recherches effectuées dans les réserves de l’Assemblée nationale et du musée à la demande du Devoir n’ont pas permis de les retrouver.

Pour Laurier Lacroix, le Champlain d’Henri Beau n’aurait jamais dû être retiré de son emplacement d’origine. « Il était plus intéressant, plus clair, moins encombré et plus lisible que le tableau de Huot. »

Son collègue Robert Derome partage cet avis, tout en rappelant qu’il est désormais trop tard pour corriger cette erreur centenaire. « Je serais très étonné que le Musée soit prêt à faire l’échange avec l’Assemblée nationale », lance-t-il au Devoir avec un sourire.