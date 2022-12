En caravane 

Pour cette série, Le Devoir vous fait entrer dans les coulisses de grands reportages de ses journalistes en 2022. L’été dernier, tout au long de la campagne électorale, Marco Bélair-Cirino, Alexandre Robillard, François Carabin, Isabelle Porter et Florence Morin-Martel ont suivi à la trace les chefs des cinq principaux partis politiques à travers le Québec.

Un bon rouge

Coalition avenir Québec

François Legault, qui est souvent décrit comme un champion de l’échange de banalités, a vu ses qualités de politicien-proche-du-monde être mises à l’épreuve.

Après avoir dégusté de « doux » et « bons » radis à Saint-Patrice-de-Sherrington, le chef caquiste a exploré un vignoble à Coteau-du-Lac. Quelques dizaines de sympathisants l’attendaient.

Il a répondu à une personne réclamant une meilleure protection du mont Rigaud que « si le peuple est d’accord, on est d’accord ». Il a spécifié qu’il ne lui est « jamais rentré dans la tête » que « Vaudreuil-Dorion, Saint-Lazare et compagnie » font partie de la Montérégie. Il a également déclaré à un homme diminué par la maladie qu’un de ses bons amis est décédé de la même maladie à l’âge de 27 ans. Il a aussi mentionné, pour une nouvelle fois, que la candidate caquiste du coin a une enfant handicapée.

Le chef s’est étonné de voir de la production de vin blanc et de vin rouge à Coteau-du-Lac. « C’est-tu vrai qu’il n’y a pas de bon rouge au Québec ? Moi, j’aime les bordeaux », a lancé M. Legault, d’humeur badine.

Photo: Marco Bélair-Cirino Le Devoir

Marco Bélair-Cirino

Cornet

Parti libéral du Québec

La troisième journée de campagne se termine. Les tuiles n’ont cessé de s’accumuler pour Dominique Anglade. Sortie de son écrin de l’Assemblée nationale, l’organisation libérale a des airs de vieux pneu usé à la corde.

Il est 21 h ce mardi. L’agenda de la journée est épuisé. Nous aussi. Mais tout à coup, la cheffe décide d’improviser un bain de foule dans le Vieux-Québec.

Notre petit groupe de dix, dont deux cameramans chargés de matériel, se met en marche à ses côtés. Small talk. Personne en vue. La rue Saint-Jean est déserte ou presque. Les images seront nulles. La cheffe s’en rend compte. Léger malaise. Petite impatience vite effacée par un sourire. On s’arrête pour un cornet. Je me dis qu’elle va couper court au supplice. Mais non. Notre tour se poursuit jusque sur Saint-Louis. La virée s’achève. À peine dix poignées de main. Je pique vers chez moi. Et je m’estime heureux de ne pas avoir fait ces deux kilomètres avec une lourde caméra sur l’épaule.

Photo: Alexandre Robillard Le Devoir

Alexandre Robillard

Cheville ouvrière

Québec solidaire

La journée s’entame sous un soleil de plomb à Rimouski. Dans la caravane de Québec solidaire, le moral est au beau fixe. Gabriel Nadeau-Dubois fait déplacer les foules. Le programme du parti et ses « taxes orange » n’ont pas encore été attaqués.

Comme chaque matin, GND révise quelques détails avant de procéder à une annonce. Sauf que ce jour-là, désastre. L’aspirant premier ministre fait un pas de travers en descendant de l’autocar. Un cri retentit. Cheville tordue.

Après une courte pause-traitement, le jeune politicien réussit tant bien que mal à donner son point de presse. Les mines de son équipe sont basses. Après un tel début de campagne, le timing fait mal, souffle un employé solidaire. Qu’à cela ne tienne, GND prend le chemin du marché public pour serrer des mains, un bras bien appuyé sur la poussette de son bébé, Hélène. « On va y arriver », lance-t-il, un rictus aux lèvres. Malgré la blessure à la cheville, il n’a pas le choix : la campagne ne peut pas faire de pause.

François Carabin

Cendrillon

Parti québécois

Au PQ, la campagne a commencé par l’évocation d’un conte de fées. « Nous serons l’équipe Cendrillon du tournoi », avait lancé Paul St-Pierre Plamondon lors d’une conférence de presse dans un parc public de Montréal de la circonscription de Camille-Laurin. Sous un soleil écrasant, le chef et ses candidats faisaient dos au fleuve sur un petit belvédère. À l’exception des journalistes, l’auditoire se comptait sur les doigts des deux mains. Des cyclistes qui s’arrêtaient autour, l’un disait préférer Bernard Drainville à PSPP ; un autre, Amir Khadir.

La caravane ne s’est pas éternisée pour rien dans la grande région de Montréal en début de campagne. En plus de Camille-Laurin, le PQ espérait y reprendre plusieurs anciens bastions péquistes comme Verchères, Rosemont, Marie-Victorin, Taillon et Terrebonne. Tout le monde est parti à rire quand l’autrice de ces lignes a demandé à M. Plamondon qui serait le « prince charmant » de l’équipe Cendrillon. Bon joueur, St-Pierre Plamondon a répondu par une énumération. Le prince charmant, c’était « l’indépendance », « le français », « l’environnement », « la dignité des aînés », « toutes les choses qui nous tiennent à coeur ». Ne manquait plus que l’électorat.

Isabelle Porter

Les « barniques »

Parti conservateur du Québec

La première semaine de campagne électorale s’achève. Le chef conservateur, Éric Duhaime, son équipe et certains candidats voyagent dans la même caravane que les journalistes. Ces derniers doivent d’ailleurs cogner à la porte du salon privé de M. Duhaime pour avoir accès aux toilettes à l’arrière. Anne Casabonne, candidate dans Iberville, est de nouveau à bord de l’autobus ce jour-là. Mia, la chienne du chef, arpente l’allée en quête de caresses. Dernier arrêt : un rassemblement militant à Victoriaville.

Le resto-bar est bondé. Mme Casabonne ouvre la soirée en lançant quelques blagues au micro. En voulant présenter le candidat local, Tarek Henoud, la comédienne admet d’emblée ne pas avoir ses « barniques », provoquant des rires dans l’assistance. Elle poursuit : « Notre hôte est né à Montréal. Par contre, attends un peu, je vais y arriver. » Elle reprend du début, puis s’interrompt. « Seigneur. » Un homme dans la foule lui lance : « Prends ton temps, lâche pas. » Anne Casabonne explique avoir été « garrochée » sur scène. La troisième fois est la bonne : elle retrace avec aplomb le parcours de M. Henoud qui se présente dans Arthabaska.

Florence Morin-Martel