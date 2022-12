«Le débat sur les langues»: la tour de Babel parlementaire

Le Devoir sort du cadre de l’Assemblée nationale dans cette série qui revisite les tableaux marquants de notre histoire politique. Aujourd’hui, Le débat sur les langues de Charles Huot.

Le Salon vert de l’hôtel du Parlement québécois est encombré d’échafaudages en ce début d’avril 1913. Perché dans les hauteurs de la Chambre basse, le peintre Charles Huot apporte les dernières retouches à la toile sur laquelle il travaille depuis près de trois ans. L’oeuvre monumentale surplombe toujours la joute politique un siècle plus tard, mais on ne la remarque plus, comme tous les tableaux demeurés un peu trop longtemps sur nos murs.

Le débat sur les langues de Charles Huot illustre l’une des premières séances de l’Assemblée législative du Bas-Canada, élue en 1792. En cette 32e année du règne de George III, le code vestimentaire dépeint par l’artiste semble plutôt rigide, les députés en redingotes portant encore la perruque blanche qui est sur le point de passer de mode.

La Chambre basse rassemble l’élite coloniale de l’époque formée de seigneurs et de marchands. On y dénombre une dizaine de propriétaires d’esclaves (identifiés en rouge sur l’image). À commencer par le représentant de Montréal-Ouest, James McGill (1), qui fondera l’université éponyme au début du siècle suivant. Cette minorité influente n’aura aucun mal à faire échouer le projet de loi visant à abolir l’esclavage au Bas-Canada en avril 1793.

Les anglophones représentent le tiers des élus dans une colonie pourtant francophone à près de 90 %. Leur omniprésence dans les discussions politiques oblige d’ailleurs les Canadiens à se prononcer sur des questions en dormance depuis la Conquête britannique de 1759. « Les questions linguistiques ont pris de l’importance à partir du moment où on a eu un parlement », souligne l’historien Gaston Deschênes dans un entretien avec Le Devoir. C’est le cas lors de la séance du 21 janvier 1793, où les députés votent sur la langue d’usage dans les débats et les textes de loi.

Les échanges sont plutôt houleux ce jour-là si l’on se fie à la chaise renversée sur le parquet (2), à la gauche de la toile de Charles Huot. Deschênes sourit à l’évocation de ce détail. « Cette chaise a fait beaucoup jaser, tandis que le reste du tableau présente des gens bien assis qui discutent. Les comptes rendus qu’on a de ces débats ne font pas allusion au fait qu’il y aurait eu de l’agitation », dit-il.

Chapelle parlementaire

Le premier parlement du Bas-Canada est établi dans la chapelle du palais épiscopal de Québec, au sommet de la côte de la Montagne qui relie la basse ville à la haute. Érigé à la toute fin du XVIIe siècle, ce bâtiment majestueux est sévèrement endommagé par les bombardements britanniques du général Wolfe en 1759. Restauré à grands frais dans les années de l’après-Conquête, il ouvre ses portes aux élus en décembre 1792.

Huot a reconstitué fidèlement la chapelle de 2340 pieds carrés, soit l’équivalent des deux tiers du Salon bleu de l’Assemblée nationale. Il a toutefois inversé ses fenêtres, qui auraient normalement dû donner sur les jardins du Séminaire de Québec. On y voit plutôt les falaises enneigées du cap Diamant surplombées par le château Saint-Louis (3), la résidence officielle des gouverneurs britanniques, dont les vestiges se trouvent aujourd’hui sous la terrasse Dufferin.

Selon Gaston Deschênes, cette silhouette austère rappelle la domination de l’exécutif sur le législatif. « C’est l’oeil du gouverneur sur la Chambre », observe l’historien qui a travaillé pendant près de 30 ans à l’Assemblée nationale. Le bras armé des autorités britanniques est également représenté par l’un des bastions de la citadelle de Québec, que l’on voit à travers les carreaux de la fenêtre centrale de la chapelle (4). Il s’agit d’une erreur puisque la forteresse ne sera érigée qu’au début des années 1820.

Le jubé (5) fait office de galerie pour les curieux. En l’apercevant pour la première fois, en avril 1913, le correspondant parlementaire de La Presse s’étonnera de la présence de spectatrices dans cette tribune. « Y avait-il des suffragettes dans ce temps-là ? » demandera le journaliste incrédule, qui ne semble pas savoir que les Bas-Canadiennes pouvaient voter en certaines circonstances jusqu’en 1849.

Parlementarisme domestiqué

Charles Huot a retracé les portraits de famille de 9 des 50 élus de 1792 afin de personnaliser les silhouettes anonymes de ses premières esquisses. Cette quête d’authenticité explique l’attitude figée de certains députés, comme l’a démontré l’historien de l’art Robert Derome. C’est le cas de Pierre-Amable de Bonne (6), dont le regard fixe le spectateur comme s’il posait devant un chevalet.

Le tableau de Huot a tout pour plaire au ministre libéral des Travaux publics, Louis-Alexandre Taschereau, dont les discours au Salon vert se dérouleront désormais sous le regard bienveillant de son arrière-grand-père, Gabriel-Elzéar (7), décédé en 1809. On y retrouve également le notaire Joseph Papineau (8), le père du futur tribun dont la quête de démocratie entraînera la suspension du Parlement dans la foulée des rébellions patriotes de 1837.

Le héros de la toile est toutefois Michel-Eustache Chartier de Lotbinière (9), que l’on voit gesticuler au pied du trône de l’orateur. Son discours du 21 janvier 1793 contribue à l’instauration du bilinguisme en Chambre et dans les documents officiels. Le gouvernement britannique va cependant infirmer la décision de la majorité francophone du Bas-Canada en faisant de l’anglais la seule langue officielle du Parlement. En dépit de ce diktat, le bilinguisme va demeurer de mise dans les échanges entre élus.

Pour Gaston Deschênes, la toile de Charles Huot témoigne d’un problème structurel de notre système politique, du débat sur les langues de 1793 à la Charte de la langue française de 1977. « Le Parlement décide quelque chose, et il y a une autorité extérieure qui décide que ça ne se passera pas comme cela. Ça décrit bien les limites du pouvoir du Parlement du Québec, on n’est pas loin du même point », fait-il valoir.

Artiste en résidence parlementaire Originaire de Québec, Charles Huot est un familier de l’hôtel du Parlement, où il a d’ailleurs tenu son atelier à la fin du XIXe siècle. « Des artistes considérés comme importants par le pouvoir obtenaient parfois un accès privilégié à un espace pour travailler un certain temps », souligne l’historien de l’art Robert Derome au Devoir. Huot y réalise des oeuvres religieuses et des scènes de la vie rurale du Canada français qu’il destine aux touristes américains. « [Il] avait l’air tout à fait chez lui dans ce palais de la bureaucratie », s’étonne le journaliste Ulric Barthe après l’avoir croisé dans un couloir en 1898. Profitant des largesses de l’Assemblée législative, l’artiste en résidence parlementaire va jusqu’à exposer une centaine de ses toiles au premier étage de l’édifice, dont un portrait de son ami, le conseiller législatif Thomas Chapais. Huot jouit ainsi d’un excellent réseau en 1910, au moment où le gouvernement libéral de Lomer Gouin se décide enfin à combler le cadre vide qui surplombe les députés depuis près d’un quart de siècle. Le contrat lui est accordé au terme d’un concours truqué visant à écarter ses rivaux, Henri Beau et Marc-Aurèle de Foy Suzor-Coté. « Il avait les bonnes relations, commente Derome, le bon pushing pour obtenir ce qu’il voulait ! »