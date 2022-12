Transports nouveau genre, protection des écosystèmes, féminisme : près d’une centaine de jeunes âgés de 18 à 25 ans sont réunis à l’Assemblée nationale depuis lundi dans le cadre de la 73e édition du Parlement jeunesse du Québec (PJQ). Le Devoir a rencontré trois participants à cette simulation parlementaire qui aspirent à être les politiciens de demain.

Passionné de transports

« J’espère peut-être un jour pouvoir siéger à l’Assemblée nationale », dit Guillaume Chabaud-Proulx, les yeux brillants. Mais pour le moment, le jeune homme de 22 ans profite de sa deuxième participation au Parlement jeunesse du Québec qui se déroule toute la semaine. L’an dernier, l’évènement où l’on vote des projets de loi fictifs s’est tenu en mode virtuel en raison de la COVID-19. Cette année, « j’ai pris le temps de réaliser le moment où je mettais le pied dans le Salon bleu » pour la première fois, raconte-t-il.

Guillaume dit aimer particulièrement cette simulation parlementaire non partisane, car il jouit d’une « complète liberté » pour exprimer ses opinions. Ici, nul besoin de suivre une ligne de parti. « Notre circonscription, c’est notre nom de famille. Je suis le député de Chabaud-Proulx, une circonscription fictive incroyable. Je me représente très bien », plaisante-t-il.

En Chambre, le titulaire d’un baccalauréat en science politique fait d’ailleurs valoir son point de vue avec aplomb. Mardi, il a réussi à faire adopter une motion au PJQ sur un sujet qui le passionne : les transports. « Je n’ai pas de permis de conduire, admet-il, sourire en coin. Souvent, je ne suis pas considéré comme le meilleur pour parler de transport. »

Mais selon lui, le « manque de trains et le manque de trains à bas prix » sont une réelle lacune au Québec. Le fait de considérer la voiture comme un symbole de liberté est « complètement erroné », ajoute-t-il.

Viser « haut, haut, haut »

Si Aya Boucenna participe pour la première fois au Parlement jeunesse du Québec, la jeune femme de 20 ans n’a toutefois pas la langue dans sa poche. « Tout ce qui est débat, j’aime beaucoup ça », raconte-t-elle, en souriant. « Je ne suis pas trop une suiveuse dans la vie, affirme-t-elle. Je suis vraiment la personne qui dévoile plus ses idées. »

La Montréalaise qui rêvait d’abord d’être médecin s’est plutôt inscrite en science politique à l’Université de Montréal, après avoir participé à une simulation des Nations unies au cégep. « Incroyable, j’ai tellement aimé », relate-t-elle, avec enthousiasme. « Chacun de nous représentait un pays avec des problématiques complètement différentes, chacun avait vraiment son idée et devait faire ses lectures. »

En participant au PJQ, Aya a pu réaliser un « rêve de petite fille » : franchir les portes du Salon bleu du parlement. « Je vois les débats à la télévision, je vois les gens qui s’impliquent à la télévision et là aujourd’hui, c’est moi qui suis là, raconte-t-elle. Je sens que chacun de nous est le futur du Québec, du Canada entier. »

Si elle fait le saut en politique, elle espère « toucher plus que le Québec », et voudrait donc s’impliquer sur la scène canadienne. « J’aime trop viser haut, haut, haut, un truc beaucoup plus gros. Donc vraiment, le fédéral, c’est ce qui m’appelle », explique-t-elle.

Aya aimerait porter la voix de la jeunesse si elle devient politicienne. Et pas seulement celle de sa propre génération. « Même la génération de ma petite soeur [âgée de 2 ans], ce serait de voir ce qu’ils aimeraient changer. » On parle trop peu des jeunes en politique, selon elle.

Mais avant tout, la priorité est de lutter contre les changements climatiques, souligne-t-elle. « Parce que si ça ne change pas, la Terre ne va plus exister, donc on n’aura plus de générations futures. »

Être à l’écoute en politique

Un bon politicien est quelqu’un qui sait écouter, selon Léandre Benoit, qui agit à titre de leader adjoint de l’opposition officielle pour la simulation parlementaire. « Je pense qu’il faut avoir des idées fermes, mais il faut être capable de s’ouvrir à l’autre côté de la Chambre », soutient le jeune homme de 22 ans, qui participe pour la deuxième fois au PJQ.

Comment décrirait-il son expérience au Parlement jeunesse du Québec en un mot ? « Apprentissage », répond-il, après une courte réflexion. « On apprend beaucoup du côté humain, à être capable de mettre nos idées de côté pour faire des compromis », raconte l’étudiant à la maîtrise en science politique à l’Université de Montréal.

Si le travail de député l’intéresse, Léandre se voit plus oeuvrer « dans l’ombre », comme chef de cabinet ministériel, par exemple. « Il y a une certaine liberté de plus être qui l’on est, moins qui l’on devrait être devant la caméra. »

Il préférerait davantage travailler sur la scène politique canadienne que québécoise, car il est titulaire d’un baccalauréat en études internationales et aimerait poursuivre dans ce domaine. « Les possibilités sont plus grandes au fédéral, soutient le jeune homme originaire de Gatineau. Cela dit, je trouve qu’au Québec, on a de plus en plus cette portée vers l’international. »

De quoi devrait-on parler davantage en politique ? « Je fais un peu mon nerd de relations internationales, s’excuse-t-il en riant, mais ce que j’aime beaucoup, c’est tout cet apport d’une perspective plus féministe dans nos relations internationales et aussi dans la manière de faire de la politique. » Il aimerait que cet aspect soit plus mis de l’avant.

Mais pour le moment, Léandre profite de la simulation parlementaire pour débattre d’enjeux féministes avec ses camarades. « Ça permet aux gens de réaliser à quel point il faut en parler », dit-il.