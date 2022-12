Distincts face à la monarchie

L’actualité royale a été chargée cette année. La nouvelle du décès de la reine Élisabeth II a fait le tour du monde en septembre. Au Québec, le débat sur la prestation de serment des députés au nouveau roi, Charles III, a ensuite fait les manchettes pendant des semaines, après l’élection d’octobre. Jusqu’à l’adoption par l’Assemblée nationale d’une loi qui élimine cette obligation, contre laquelle le Parti québécois avait mené la charge.

Assis dans une pièce attenante à son cabinet, au rez-de-chaussée d’un édifice situé derrière le parlement, le lieutenant-gouverneur du Québec, J. Michel Doyon, raconte au Devoir qu’il a accueilli ce dernier développement avec un certain stoïcisme. Il a exercé sa fonction sans états d’âme au moment de sanctionner la nouvelle loi, le 9 décembre.

« Je me suis très bien senti », répond le représentant royal à l’occasion d’une entrevue rétrospective accordée trois jours avant Noël.

Dans les jours ayant précédé l’entrée en vigueur de la loi, son personnel avait pourtant reçu des appels le pressant de ne pas parapher le document. Mais M. Doyon, choisi en 2015 par le premier ministre Stephen Harper, soutient qu’il ne pouvait que s’effacer devant la volonté démocratique. « Ce n’est pas à celui qui est chef de l’État entre guillemets de contester 125 élus », explique-t-il.

La fin de l’obligation du serment au roi pour les députés du Québec marque certainement une « évolution de la pensée », admet M. Doyon. « Les gens ont fait un choix pour eux, parce que ça ne répondait pas à leurs valeurs, dit-il. J’accepte ça. On vit dans une démocratie. »

Contestations

Avocat, il ne se prononce pas sur la possibilité de contestations de cette modification aux dispositions prévues par la Loi constitutionnelle de 1867.

« Si des gens veulent la contester, ils la contesteront. Si des gens ne veulent pas la contester, ils ne la contesteront pas. Le lieutenant-gouverneur n’a pas à se pencher sur ces états d’âme », laisse-t-il tomber.

Son stoïcisme laisse entrevoir un léger agacement lorsqu’il est question d’un autre épisode où l’autorité royale a été contestée cet automne. Fin novembre, des députés de Québec solidaire ont rompu avec la tradition en vertu de laquelle les élus se lèvent, au Salon bleu, à l’arrivée du lieutenant-gouverneur.

M. Doyon, qui effectuait une apparition prévue pour le discours d’ouverture du premier ministre François Legault, refuse d’y voir un affront de la part des solidaires, les seuls députés présents à être restés assis.

« Si ça porte atteinte à l’institution, ce n’est pas à moi de le dire, affirme-t-il. Moi, ça ne m’a pas choqué, ça ne m’a pas troublé. »

Société distincte

Docteur en histoire, M. Doyon constate que les symboles monarchiques, dont le lieutenant-gouverneur fait partie au Québec, n’ont pas joué le même rôle pour les anglophones et les francophones au Canada. « Pour la population anglophone, c’est une façon de dire qu’on n’est pas des Américains », dit-il.

La langue française a contribué à préserver les Québécois de l’impérialisme culturel des États-Unis, selon lui. « Le Québec est une société distincte par sa langue et sa culture », affirme M. Doyon.

Il donne l’exemple de la production de séries télé québécoises, comme La famille Plouffe, qui, dès les années 1950, ont contribué à forger cette culture distincte. Ce qui n’a pas été le cas ailleurs au Canada, selon lui.

« Ils ont pris les séries américaines, c’était dans leur langue, note-t-il. L’invasion de la culture américaine s’est beaucoup faite par la télévision [au Canada anglais]. Alors qu’au Québec, elle n’est pas arrivée par la télévision. »

Cette exposition à la culture américaine par la télévision et les médias écrits a un effet hors Québec. « Entre un Américain et un Canadien qui vit en Alberta, je ne suis pas sûr que tout le monde serait capable de voir la différence », observe M. Doyon.

Changement d’époque

La fin du règne de 70 ans d’Élisabeth II marque un changement d’époque. M. Doyon estime qu’il est encore trop tôt pour dire si l’accession de Charles III au trône modifiera le lien de la population avec la couronne. Il reconnaît que le nouveau monarque, qu’il a rencontré en 2017, lorsqu’il était encore prince de Galles, est « peut-être » moins connu que sa mère.

« C’est un artiste, un aquarelliste, un homme qui a toujours été préoccupé par l’environnement, dit-il. Ce qui correspond aux valeurs contemporaines de la jeunesse. »

Au Québec, le débat sur la place de la monarchie dans nos institutions refait surface régulièrement depuis des décennies. En 2015, après la nomination de M. Doyon, la Coalition avenir Québec avait inscrit dans son programme l’abolition du poste de lieutenant-gouverneur. Mais, alors qu’il sollicitait un deuxième mandat, en septembre, François Legault a indiqué que cet engagement n’était pas dans ses priorités pour les quatre prochaines années.

Selon M. Doyon, il faudrait absolument conserver un poste équivalent pour exercer les mêmes fonctions, comme recevoir les serments des membres du Conseil des ministres ou sanctionner les lois. Il donne l’exemple du rôle du président dans une république. « Il y a quelqu’un qui se substituerait au lieutenant-gouverneur. Ce serait un président ou quelque chose comme ça », dit-il.

Une telle modification ne pourrait pas se faire de la même façon que pour le serment au monarque, note cependant le vice-roi. « En vertu de la Constitution canadienne, ça prend l’unanimité des provinces pour changer ça. »

Succession

M. Doyon a succédé à Pierre Duchesne, lequel avait pris la place de Lise Thibault, condamnée à 18 mois de prison en 2015 pour fraude et abus de confiance envers les gouvernements fédéral et québécois.

« L’image du lieutenant-gouverneur a été mise à mal parce qu’il y a eu des abus », déplore-t-il.

Depuis son entrée en fonction, la frugalité est de mise. Lors de ses déplacements, les repas dans les McDonald’s et les St-Hubert sont la norme. De plus, il assume à même sa rémunération les frais des réceptions qu’il organise. Tout cela pour marquer une rupture avec Mme Thibault, dont le goût du faste a causé la perte. « Comme c’est là, je suis dans l’antithèse. C’est peut-être exagéré certaines fois », dit-il.

Il souhaite que son exemple, qui lui a permis d’éviter de faire les manchettes pour les mauvaises raisons, inspire la personne qui lui succédera.

M. Doyon, qui aura 80 ans en avril, reste évasif sur ce que la suite des choses lui réserve. « Dans toute fonction, quelle qu’elle soit, il faut savoir partir, dit-il. À un moment donné, ce n’est jamais bon que ce soient toujours les mêmes personnes qui soient là. »

18 C’est le nombre de mois qu’a passés en prison Lise Thibault, une ancienne lieutenante-gouverneure condamnée en 2015 pour fraude et abus de confiance envers les gouvernements fédéral et québécois.

Il ne donne toutefois aucun signe de vouloir passer la main. Et son désir d’aller à la rencontre des gens n’a pas faibli. « J’ai décidé, lorsque je suis devenu lieutenant-gouverneur, que j’irais voir les gens. Et j’ai essayé d’être moins protocolaire », explique-t-il.

Dans le même esprit, M. Doyon affirme qu’il ne se formalise pas de la décision de l’Assemblée nationale d’installer au cours des prochaines années un site de tri des déchets sous les fenêtres de son cabinet.

Certes, il s’est enquis de la possibilité de retenir un autre endroit, mais il s’est rendu à l’analyse des fonctionnaires, malgré les critiques d’au moins deux constitutionnalistes qui y voyaient une atteinte à la dignité de la fonction.

« Ce n’est pas parce que je suis lieutenant-gouverneur qu’il faut que je m’imagine que tout le monde va être à mes genoux », affirme M. Doyon.