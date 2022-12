À Québec, la CAQ à l’avant-scène

Abandon du masque obligatoire et du passeport vaccinal, adoption d’une vingtaine de projets de loi à l’Assemblée nationale, campagne électorale : au Québec, l’année 2022 s’est déroulée sous le signe du retour à la normale après la crise de la COVID-19. Tour d’horizon en cinq temps.

La pandémie disparaît des radars

L’année était à peine amorcée que la nouvelle est tombée. Le 10 janvier, après deux ans de gestion pandémique, Horacio Arruda a tiré sa révérence. « Les propos récents tenus sur la crédibilité de nos avis et sur notre rigueur scientifique causent sans doute une certaine érosion de l’adhésion de la population », a-t-il écrit dans une lettre transmise au premier ministre. « Dans un tel contexte, j’estime approprié de vous offrir la possibilité de me remplacer », a ajouté le directeur national de santé publique démissionnaire. Changement de garde. Luc Boileau a pris les rênes de la direction générale de la santé publique, où il a dirigé les travaux des autorités sanitaires pour éliminer l’obligation de présenter un passeport vaccinal, en mars, puis celle de porter un masque, en mai. Le 1er juin, le gouvernement du Québec s’est débarrassé de la plupart de ses pouvoirs extraordinaires en mettant fin à l’état d’urgence sanitaire. La COVID-19 court toujours, mais, comme le masque obligatoire, elle a pratiquement disparu du discours public. Plus de 5500 Québécois ont perdu la vie des suites de la maladie en 2022, dont près de 1800 depuis la fin de l’état d’urgence.

Québec opère une vaste réforme de la « loi 101 »

Après avoir revu le système d’immigration, repensé la gouvernance scolaire et fait adopter sa loi contestée sur la laïcité de l’État, le gouvernement caquiste souhaitait renforcer la Charte de la langue française, qui a été « charcutée par les tribunaux » depuis son adoption en 1977, selon François Legault. Après un an de consultations et de délibérations, l’Assemblée nationale a adopté le 24 mai 2022 le projet de loi 96 « sur la langue officielle et commune du Québec, le français ». Celle-ci touche à tout. Elle modifie l’affichage public pour obliger l’usage du français de manière « nettement prédominante », demande aux étudiants du réseau collégial anglophone de suivre des cours dispensés en français (ou « de » français pour les ayants droit anglophones), crée l’organisme Francisation Québec et met fin à toute communication de l’État dans une autre langue que le français six mois après l’arrivée d’un immigrant, entre autres. L’importante réforme était à peine adoptée qu’elle a été contestée devant les tribunaux. En août, une juge de la Cour supérieure du Québec a suspendu deux articles de la loi en attendant qu’elle soit jugée sur le fond. La cause devrait être entendue en 2023.

Le Québec caquiste

La caravane caquiste a emprunté un chemin cahoteux durant les 36 jours de campagne électorale. Dès le jour un, le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault, a fait référence à son adversaire Dominique Anglade en l’appelant « cette madame ». Interrogé sur le troisième lien Québec-Lévis, son candidat Bernard Drainville a fameusement affirmé : « lâchez-moi avec les GES [gaz à effets de serre]. » Au sortir du premier débat des chefs, le premier ministre et candidat à sa propre succession a avoué avoir trouvé l’exercice « difficile ». Il a dit dans la semaine précédant le vote qu’il « serait un peu suicidaire d’aller augmenter » les seuils d’immigration. Malgré tout, quelques jours avant le scrutin, la CAQ était en relative bonne posture dans les sondages — la dernière analyse de la firme Léger accordait 38 % des intentions de vote à l’équipe Legault. Les résultats électoraux ont donné raison au sondeur. Le 3 octobre 2022, le parti de François Legault a remporté 90 sièges, 15 de plus qu’à la dissolution de la 42e législature. Surtout, il est devenu le quatrième plus gros gouvernement de l’histoire du Québec. Avec 89 collègues parmi lesquels choisir, le premier ministre a formé le 20 octobre un Conseil des ministres de 30 élus. Parmi ceux-ci, le ministre Pierre Fitzgibbon, qui, en plus d’être reconduit à l’Économie, a hérité de l’Énergie et a pris la barre d’un « superministère ». Puis la Nord-Côtière Kateri Champagne Jourdain, nouvelle ministre de l’Emploi, qui est devenue la première Autochtone à siéger autour de cette table convoitée.

Dominique Anglade baisse pavillon

Malgré des résultats historiquement bas aux élections du 3 octobre — 14,4 % des votes —, Dominique Anglade s’accrochait. Le Parti libéral du Québec (PLQ) avait reçu un « message clair », clamait-elle : « les Québécois […] nous demandent d’être l’opposition officielle à Québec. » Or, dans les semaines qui ont suivi la réélection de la CAQ, les tuiles se sont accumulées. Derrière des portes closes — et moins closes —, d’anciens élus de la formation politique ont exigé son départ. Puis, quelques semaines avant la rentrée parlementaire, la cheffe libérale a exclu de son caucus la députée Marie-Claude Nichols, sous prétexte qu’elle n’avait pas accepté le dossier qu’on lui confiait dans le cabinet fantôme. Les critiques ont surgi. Mise sous pression, Mme Anglade a avoué être allée « trop loin » et a invité sa collègue à réintégrer l’équipe. Mais le mal était fait. Sous le poids des « intrigues internes », elle a remis sa démission le 7 novembre.

La mort du serment au roi

Les élus québécois avaient tenté dans le passé de s’en débarrasser, sans succès. Si bien que dans la semaine du 17 octobre 2022, ils ont été forcés de prêter tour à tour serment au roi Charles III pour siéger. Ceux de la CAQ et du PLQ l’ont fait sans trop chigner. « Ça ne nous fait pas plus plaisir que personne », a constaté le leader parlementaire caquiste, Simon Jolin-Barrette. Rebutés, les députés du Parti québécois ont refusé. Une question de « principe », selon le chef Paul St-Pierre Plamondon. Le parti a tenté par tous les moyens de dénouer l’impasse : une motion suffirait-elle pour permettre à ses élus de siéger ? Rien n’y a fait. Le 1er décembre 2022, ils se sont butés aux portes du Salon bleu après avoir refusé de prêter allégeance à la Couronne. Le gouvernement a cependant déposé dès la deuxième semaine de travaux un projet de loi pour mettre fin au serment. Son adoption rapide — la loi est entrée en vigueur le 9 décembre — permettra aux élus du PQ de siéger dès la reprise des travaux parlementaires, à la fin du mois de janvier.