Legault rappelle aux Québécois d’être prudents face aux virus pendant les Fêtes

Lors d’une visite au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine à Montréal jeudi matin, le premier ministre François Legault a rappelé aux Québécois d’être vigilant face aux différents virus respiratoires qui circulent.

Le réseau de la santé est « déjà très surchargé », a-t-il insisté, dans une courte déclaration devant les représentants des médias.

« Si on va à l’intérieur et qu’il y a beaucoup de monde, il faut porter son masque, a souligné le premier ministre. Quand on a des symptômes, bien sûr, on se teste, mais ne prenons pas de chance, c’est plate, mais quand on a des symptômes qui ressemblent aux rhumes, on reste à la maison ».

Il a rappelé que les personnes vulnérables, les enfants et les personnes âgées font particulièrement les frais des virus en circulation. Les rassemblements du temps des Fêtes pourraient ajouter une pression supplémentaire sur les hôpitaux, mais les élèves retourneront en classe à la date prévue, a-t-il répondu lorsque questionné par une journaliste.

« Il n’y a pas de scénarios de retarder l’entrée à l’école, a souligné François Legault. J’ai rencontré Christian Dubé, qui fait tout ce qui est possible avec les ressources qu’on a pour passer à travers cette période, qui est toujours difficile ».

D’autres détails suivront.