Québec veut donner des pouvoirs accrus aux MRC en matière de logement

Afin de contrer la crise du logement, le gouvernement du Québec se prépare à légiférer pour permettre aux municipalités régionales de comtés (MRC) de financer des projets locatifs sur le marché privé.

Une MRC pourrait, par exemple, offrir des incitatifs financiers aux promoteurs immobiliers dans le but de les inciter à construire des appartements plutôt que des maisons.

Pour la ministre des Affaires municipales Andrée Laforest, il s’agit de permettre aux villes et aux MRC « de contribuer davantage à la création de logements », a indiqué son cabinet au Devoir jeudi.

Ces changements passeraient par des modifications à la Loi sur l’aménagement du territoire et de l’urbanisme (LAU), que le gouvernement devait, de toute façon, revoir, signale-t-on.

Cet enjeu est récemment revenu dans l’actualité en Gaspésie, où le taux d’inoccupation est sous la barre de 1 %. Confrontée à un manque criant de logements, la MRC du Rocher-Percé souhaitait offrir aux constructeurs de blocs appartements une subvention de 10 000 $ par porte.

Faible intérêt pour le locatif en région

« Chez nous, le privé investit très peu en locatif », explique le président de la Table des préfets de la Gaspésie, Mathieu Lapointe. « Ça coûte plus cher de construire en Gaspésie et le retour sur l’investissement est plus long. Donc ça prend une aide financière au privé pour stimuler la construction. »

Pour financer le projet, la MRC du Rocher-Percé souhaitait recourir au programme Fonds régions et ruralité (FRR) du ministère des Affaires municipales. Mais ce dernier a « bloqué » les démarches en affirmant que les MRC n’avaient pas le pouvoir d’agir ainsi, relate M. Lapointe.

En mars 2022, la MRC s’en est plainte à la ministre par écrit. Puis cet automne, la Table des préfets en a remis une couche en dénonçant la situation.

Or, les élus n’ont rien à craindre, assure désormais l’attachée de presse de la ministre Laforest, Léonie Bernard-Abel. Le projet de la MRC du Rocher-Percé pourra dès lors aller de l’avant via le programme FRR.

« Ils nous ont dit qu’on allait pouvoir avancer », mentionne M. Lapointe qui est également maire de Carleton, dans la Baie-des-Chaleurs.

« Mais pour corriger la situation, ça va être nécessaire de changer la loi », dit-il. « L’idée, c’est que les MRC puissent agir sur l’habitation. […] On souhaite avoir cette compétence-là de façon élargie. »

M. Lapointe espère qu’un projet de loi sera déposé à cette fin lors de la prochaine session parlementaire, qui débute le 31 janvier. Mais le cabinet de la ministre n’était pas en mesure de dire jeudi quand le texte pourrait être présenté.