Legault critiqué pour avoir choisi de rencontrer Trudeau à Montréal

Le premier ministre François Legault aurait dû choisir Québec plutôt que Montréal pour rencontrer son homologue fédéral, Justin Trudeau, estiment les libéraux en s’appuyant sur une loi adoptée en 2016 qui prescrit des usages pour ce type de grand échange politique.

M. Legault rencontrera formellement le premier ministre du Canada, vendredi, pour la première fois depuis sa réélection en octobre. Ils avaient cependant déjà eu l’occasion d’échanger plus sommairement en Tunisie en novembre, à l’occasion du Sommet de la francophonie.

La rencontre doit se tenir à Montréal dans un endroit qui n’avait pas encore été dévoilé, jeudi, aux journalistes qui voudraient couvrir l’événement.

Le chef intérimaire libéral, Marc Tanguay, a estimé que cette rencontre aurait dû se tenir à Québec afin de respecter l’esprit de la Loi accordant le statut de capitale nationale à la Ville de Québec et augmentant à ce titre son autonomie et ses pouvoirs.

« Il aurait été clairement préférable de tenir la rencontre sur le territoire de la Ville de Québec, a-t-il dit dans une déclaration au Devoir. À moins de circonstances exceptionnelles, le premier ministre du Québec doit y tenir ses rencontres avec le premier ministre du Canada. »

Activités d’envergure

En vertu de la loi, adoptée il y a six ans par le gouvernement libéral de Philippe Couillard, le gouvernement du Québec doit réserver ses activités d’envergure pour la capitale québécoise.

Selon l’article 4 du texte, le territoire de la ville de Québec constitue « le lieu privilégié et prioritaire » pour plusieurs activités, dont les « grandes rencontres politiques », les « négociations importantes » et l’accueil de dignitaires étrangers.

Au moment de son adoption, le ministre caquiste Éric Caire, alors député dans l’opposition, s’était réjoui de nouvelles garanties données par cette nouvelle loi proposée par le ministre des Affaires municipales du Québec, Martin Coiteux.

« Combien de fois a-t-on entendu parler de négociations très importantes ? Le gouvernement est ici, les ministères sont ici, et la négociation se faisait à Montréal. On en a discuté avec le ministre, il nous l’a garanti : sauf exception, ce ne sera plus possible », se félicitait le caquiste quelques minutes avant l’adoption unanime de la loi.

En 2016, une compilation du Devoir avait notamment montré que le gouvernement québécois choisissait la capitale pour l’accueil de seulement la moitié des dignitaires étrangers.

Synchronicité

Le cabinet du premier ministre François Legault a refusé de se prononcer sur l’hypothèse que la rencontre de M. Trudeau à Montréal pourrait contrevenir à la loi.

« Pour ce qui est de l’endroit et du lieu de l’entretien, les deux premiers ministres sont à Montréal ce vendredi », s’est contenté de répondre l’attaché de presse de François Legault, Ewan Sauves.

M. Sauves n’a pas précisé qui, des premiers ministres, a suggéré cette rencontre au sommet dans la métropole.

Le cabinet de M. Trudeau n’a pas non plus donné d’informations à ce sujet.

« Le premier ministre à l’habitude de rencontrer ses homologues à la suite de leur élection pour discuter de leurs priorités communes, a répondu l’attachée de presse Ann-Clara Vaillancourt. En ce qui concerne le choix des lieux pour les rencontres c’est à la discrétion des cabinets et ils sont souvent choisis en fonction des déplacements de la journée de chacun. »

Le cabinet du maire de Québec, Bruno Marchand, a souligné que M. Legault était jeudi à Montréal pour la COP15, ce qui pourrait justifier le choix de ce lieu pour rencontrer son homologue fédéral, qui n’a quant à lui pas prévu d’assister à ce sommet environnemental vendredi.

« Les rencontres officielles doivent se tenir préférablement dans la Capitale-Nationale, et nous profitons de chaque occasion pour le rappeler », a dit l’attaché de presse du maire, Thomas Gaudreault.